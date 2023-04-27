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Суд ликвидировал центр "Сова"* - РИА Новости, 27.04.2023
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18:30 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/sova-1868250372.html
Суд ликвидировал центр "Сова"*
Суд ликвидировал центр "Сова"* - РИА Новости, 27.04.2023
Суд ликвидировал центр "Сова"*
Мосгорсуд ликвидировал информационно-аналитический центр "Сова"*, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:30
2023-04-27T18:30
москва
россия
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мосгорсуд ликвидировал информационно-аналитический центр "Сова"*, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил иск главного управления министерство юстиции по Москве о ликвидации региональной общественной организации содействия просвещению граждан "Информационно-аналитический центр Сова"*, - сказали в суде. Поводом для иска стало нарушение законодательства - центр не оформил межрегиональный или общероссийский статус, но проводил мероприятия в других регионах. В декабре 2016 года Минюст РФ внес информационно-аналитический центр "Сова"* в реестр НКО-"иноагентов". По данным сайта организации, сфера интересов "Совы"* - проблемы национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, в том числе политический радикализм. Центр был основан в октябре 2002 года группой сотрудников информационно-исследовательского центра "Панорама"* (признан иноагентом еще в 2015 году) и Московской Хельсинкской группы (ликвидирована в 2023 году).* Признан иноагентом.
https://ria.ru/20230427/diskreditatsiya-1868021351.html
https://ria.ru/20230426/inoagenty-1867952805.html
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Владимир Лаврентьев
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4.7
96
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москва, россия, московский городской суд, происшествия
Москва, Россия, Московский городской суд, Происшествия
Суд ликвидировал центр "Сова"*

Мосгорсуд ликвидировал информационно-аналитический центр "Сова"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание московского городского суда
Здание московского городского суда - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мосгорсуд ликвидировал информационно-аналитический центр "Сова"*, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил иск главного управления министерство юстиции по Москве о ликвидации региональной общественной организации содействия просвещению граждан "Информационно-аналитический центр Сова"*, - сказали в суде.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Источник: в Свердловской области проверяют деятельность "Мемориала"*
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Поводом для иска стало нарушение законодательства - центр не оформил межрегиональный или общероссийский статус, но проводил мероприятия в других регионах.
В декабре 2016 года Минюст РФ внес информационно-аналитический центр "Сова"* в реестр НКО-"иноагентов".
По данным сайта организации, сфера интересов "Совы"* - проблемы национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, в том числе политический радикализм. Центр был основан в октябре 2002 года группой сотрудников информационно-исследовательского центра "Панорама"* (признан иноагентом еще в 2015 году) и Московской Хельсинкской группы (ликвидирована в 2023 году).
* Признан иноагентом.
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