https://ria.ru/20230427/sova-1868250372.html

Суд ликвидировал центр "Сова"*

Суд ликвидировал центр "Сова"* - РИА Новости, 27.04.2023

Суд ликвидировал центр "Сова"*

Мосгорсуд ликвидировал информационно-аналитический центр "Сова"*, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T18:30

2023-04-27T18:30

2023-04-27T18:30

москва

россия

московский городской суд

происшествия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мосгорсуд ликвидировал информационно-аналитический центр "Сова"*, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил иск главного управления министерство юстиции по Москве о ликвидации региональной общественной организации содействия просвещению граждан "Информационно-аналитический центр Сова"*, - сказали в суде. Поводом для иска стало нарушение законодательства - центр не оформил межрегиональный или общероссийский статус, но проводил мероприятия в других регионах. В декабре 2016 года Минюст РФ внес информационно-аналитический центр "Сова"* в реестр НКО-"иноагентов". По данным сайта организации, сфера интересов "Совы"* - проблемы национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, в том числе политический радикализм. Центр был основан в октябре 2002 года группой сотрудников информационно-исследовательского центра "Панорама"* (признан иноагентом еще в 2015 году) и Московской Хельсинкской группы (ликвидирована в 2023 году).* Признан иноагентом.

https://ria.ru/20230427/diskreditatsiya-1868021351.html

https://ria.ru/20230426/inoagenty-1867952805.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, россия, московский городской суд, происшествия