https://ria.ru/20230427/sosva-1868016756.html

Свердловский губернатор и глава МЧС вылетели в поселок Сосьва

Свердловский губернатор и глава МЧС вылетели в поселок Сосьва - РИА Новости, 27.04.2023

Свердловский губернатор и глава МЧС вылетели в поселок Сосьва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков вылетели в поселок Сосьва, где огнем уничтожены около 120 домов, сообщил... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T05:28

2023-04-27T05:28

2023-04-27T06:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

свердловская область

евгений куйвашев

валерий горелых

александр куренков (мчс)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков вылетели в поселок Сосьва, где огнем уничтожены около 120 домов, сообщил департамент информационной политики региона.За последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли."Евгений Куйвашев вылетел вместе с главой МЧС России Александром Куренковым в поселок Сосьва, пострадавший от крупного пожара", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте министр и губернатор проведут координационное совещание по ликвидации последствий пожара и встретятся с местными жителями.Пожар в поселке Сосьва возник днем во вторник, утром в среду возгорание локализовали на 9 тысячах квадратных метров. По данным руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, причиной пожара могли стать тлевшие опилки на территории лесоперерабатывающего предприятия.Все пожары в населенных пунктах Свердловской области, кроме поселка Сосьва, ликвидированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

https://ria.ru/20230426/pozhar-1867930037.html

https://ria.ru/20230426/pozhar-1867868080.html

россия

свердловская область

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, свердловская область, евгений куйвашев, валерий горелых, александр куренков (мчс)