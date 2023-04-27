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Свердловский губернатор и глава МЧС вылетели в поселок Сосьва - РИА Новости, 27.04.2023
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05:28 27.04.2023 (обновлено: 06:00 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/sosva-1868016756.html
Свердловский губернатор и глава МЧС вылетели в поселок Сосьва
Свердловский губернатор и глава МЧС вылетели в поселок Сосьва - РИА Новости, 27.04.2023
Свердловский губернатор и глава МЧС вылетели в поселок Сосьва
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков вылетели в поселок Сосьва, где огнем уничтожены около 120 домов, сообщил... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T05:28
2023-04-27T06:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
свердловская область
евгений куйвашев
валерий горелых
александр куренков (мчс)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков вылетели в поселок Сосьва, где огнем уничтожены около 120 домов, сообщил департамент информационной политики региона.За последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли."Евгений Куйвашев вылетел вместе с главой МЧС России Александром Куренковым в поселок Сосьва, пострадавший от крупного пожара", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте министр и губернатор проведут координационное совещание по ликвидации последствий пожара и встретятся с местными жителями.Пожар в поселке Сосьва возник днем во вторник, утром в среду возгорание локализовали на 9 тысячах квадратных метров. По данным руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, причиной пожара могли стать тлевшие опилки на территории лесоперерабатывающего предприятия.Все пожары в населенных пунктах Свердловской области, кроме поселка Сосьва, ликвидированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, свердловская область, евгений куйвашев, валерий горелых, александр куренков (мчс)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Свердловская область, Евгений Куйвашев, Валерий Горелых, Александр Куренков (МЧС)
Свердловский губернатор и глава МЧС вылетели в поселок Сосьва

Свердловский губернатор и глава МЧС Куренков вылетели в пострадавшую от пожара Сосьву

© Фото : страница главы Серовского городского округа Василия Сизикова в TelegramПожар в Серовском районе Свердловской области
Пожар в Серовском районе Свердловской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : страница главы Серовского городского округа Василия Сизикова в Telegram
Пожар в Серовском районе Свердловской области. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков вылетели в поселок Сосьва, где огнем уничтожены около 120 домов, сообщил департамент информационной политики региона.
За последние сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли.
Здание генеральной прокуратуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Генпрокуратура проведет проверку из-за пожаров в Сосьве
26 апреля, 17:25
"Евгений Куйвашев вылетел вместе с главой МЧС России Александром Куренковым в поселок Сосьва, пострадавший от крупного пожара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте министр и губернатор проведут координационное совещание по ликвидации последствий пожара и встретятся с местными жителями.
Пожар в поселке Сосьва возник днем во вторник, утром в среду возгорание локализовали на 9 тысячах квадратных метров. По данным руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, причиной пожара могли стать тлевшие опилки на территории лесоперерабатывающего предприятия.
Все пожары в населенных пунктах Свердловской области, кроме поселка Сосьва, ликвидированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Служебная собака - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияСвердловская областьЕвгений КуйвашевВалерий ГорелыхАлександр Куренков (МЧС)
 
 
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