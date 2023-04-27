https://ria.ru/20230427/sosedi-1868283144.html

Суд обязал шумного жильца на Алтае продать квартиру и переехать

Суд обязал шумного жильца на Алтае продать квартиру и переехать - РИА Новости, 27.04.2023

Суд обязал шумного жильца на Алтае продать квартиру и переехать

Суд обязал шумного жильца в Алтайском крае продать квартиру и переехать, на дебошира пожаловались соседи, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T20:54

2023-04-27T20:54

2023-04-27T20:54

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БАРНАУЛ, 27 апр - РИА Новости. Суд обязал шумного жильца в Алтайском крае продать квартиру и переехать, на дебошира пожаловались соседи, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "Индустриальным районным судом города Барнаула рассмотрено гражданское дело по иску администрации Индустриального района Барнаула к Бартули Д.В., Бартули Е.В. о прекращении права собственности, принятии решения о продаже жилого помещения с публичных торгов. Обращаясь в суд с иском, истец указал, что житель дома по улице Суворова систематически нарушает тишину и покой соседей", - говорится в сообщении. В суде соседи в красках описали образ жизни проживающего в доме мужчины: чуть ли не каждую ночь он громко шумел, кричал, гремел чем-то, слушал музыку, из его квартиры доносились звуки драк и нецензурная брань. "Недовольные соседи не раз обращались в органы местного самоуправления, прокуратуру, администрацию президента РФ по факту нарушения тишины и покоя со стороны Бартули Д.В… Суд удовлетворил исковые требования истца, прекратил право собственности ответчика на его долю в праве собственности на квартиру… с обязанием произвести продажу с публичных торгов его доли в праве собственности на квартиру с выплатой ему вырученных от продажи денежных средств", - отмечает пресс-служба. Насколько шумно соседи отметили победу, не сообщается.

https://ria.ru/20230426/baskov-1867540152.html

https://ria.ru/20230424/trafik-1867245209.html

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происшествия, барнаул, алтайский край, жилье, россия