https://ria.ru/20230427/sochi-1868027518.html
Комплекс "Имеретинский" передали университету "Сириус"
Комплекс "Имеретинский" передали университету "Сириус" - РИА Новости, 27.04.2023
Комплекс "Имеретинский" передали университету "Сириус"
Крупный гостиничный комплекс "Имеретинский", который ранее был закрыт, передан университету "Сириус", расположенному на Черноморском побережье, в апартаментах... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:50
2023-04-27T10:50
2023-04-27T18:12
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
сочи
образовательный центр "сириус"
отели
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588731859_0:176:3328:2048_1920x0_80_0_0_10f8bf540dc884f286a51922e2402e70.jpg
СОЧИ, 27 апр - РИА Новости. Крупный гостиничный комплекс "Имеретинский", который ранее был закрыт, передан университету "Сириус", расположенному на Черноморском побережье, в апартаментах будут жить учёные, преподаватели, участники образовательных и культурных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе федеральной территории "Сириус".В феврале 2023 года Ассоциация туроператоров России сообщила о прекращении работы гостиничного комплекса "Имеретинский" в Сочи.Она уточнила, что это решение принимали власти "Сириуса" с учетом главных задач федеральной территории – привлечению талантливых молодых сотрудников для решения научно-технологических проектов. Как позже пояснили РИА Новости в пресс-службе федеральной территории "Сириуса", комплекс будет предоставляться не столько студентам, сколько участникам различных мероприятий, конкретно компаниям, представителям организаций."Имеретинский" – всесезонный гостиничный комплекс, который был возведен при подготовке к Олимпиаде 2014 года в Сочи. Располагает 2 тысячами номеров и апартаментами на первой береговой линии.Научно-технологический университет "Сириус" был создан образовательным фондом "Талант и успех", который был учрежден 24 декабря 2014 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. В 2020 году Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус", согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом.
https://ria.ru/20230201/imeretinskiy-1849052426.html
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588731859_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1608a078693bf450c8e33c4fb8e5c325.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, сочи, образовательный центр "сириус", отели, россия, владимир путин
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, Образовательный центр "Сириус", Отели, Россия, Владимир Путин
Комплекс "Имеретинский" передали университету "Сириус"
Комплекс "Имеретинский" передали университету "Сириус" для проживания педагогов
СОЧИ, 27 апр - РИА Новости. Крупный гостиничный комплекс "Имеретинский", который ранее был закрыт, передан университету "Сириус", расположенному на Черноморском побережье, в апартаментах будут жить учёные, преподаватели, участники образовательных и культурных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе федеральной территории "Сириус".
В феврале 2023 года Ассоциация туроператоров России
сообщила о прекращении работы гостиничного комплекса "Имеретинский" в Сочи
.
«
"По решению суда гостиничный комплекс "Имеретинский" был обращен в доход государства, право собственности на него также было зарегистрировано за Российской Федерацией. В апреле 2023 года администрация федеральной территории передала данный комплекс научно-технологическому университету "Сириус". Планируется, что в нем будут жить ученые и преподаватели, а также участники научных, образовательных и культурно-просветительских мероприятий университета", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что это решение принимали власти "Сириуса" с учетом главных задач федеральной территории – привлечению талантливых молодых сотрудников для решения научно-технологических проектов. Как позже пояснили РИА Новости в пресс-службе федеральной территории "Сириуса", комплекс будет предоставляться не столько студентам, сколько участникам различных мероприятий, конкретно компаниям, представителям организаций.
"Имеретинский" – всесезонный гостиничный комплекс, который был возведен при подготовке к Олимпиаде 2014 года в Сочи. Располагает 2 тысячами номеров и апартаментами на первой береговой линии.
Научно-технологический университет "Сириус" был создан образовательным фондом "Талант и успех", который был учрежден 24 декабря 2014 года по инициативе президента РФ Владимира Путина
. В 2020 году Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус", согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом.
Отель "Имеретинский" в Сочи закрылся "по техническим причинам"