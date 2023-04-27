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Комплекс "Имеретинский" передали университету "Сириус"

Комплекс "Имеретинский" передали университету "Сириус" - РИА Новости, 27.04.2023

Комплекс "Имеретинский" передали университету "Сириус"

Крупный гостиничный комплекс "Имеретинский", который ранее был закрыт, передан университету "Сириус", расположенному на Черноморском побережье, в апартаментах... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T10:50

2023-04-27T10:50

2023-04-27T18:12

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СОЧИ, 27 апр - РИА Новости. Крупный гостиничный комплекс "Имеретинский", который ранее был закрыт, передан университету "Сириус", расположенному на Черноморском побережье, в апартаментах будут жить учёные, преподаватели, участники образовательных и культурных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе федеральной территории "Сириус".В феврале 2023 года Ассоциация туроператоров России сообщила о прекращении работы гостиничного комплекса "Имеретинский" в Сочи.Она уточнила, что это решение принимали власти "Сириуса" с учетом главных задач федеральной территории – привлечению талантливых молодых сотрудников для решения научно-технологических проектов. Как позже пояснили РИА Новости в пресс-службе федеральной территории "Сириуса", комплекс будет предоставляться не столько студентам, сколько участникам различных мероприятий, конкретно компаниям, представителям организаций."Имеретинский" – всесезонный гостиничный комплекс, который был возведен при подготовке к Олимпиаде 2014 года в Сочи. Располагает 2 тысячами номеров и апартаментами на первой береговой линии.Научно-технологический университет "Сириус" был создан образовательным фондом "Талант и успех", который был учрежден 24 декабря 2014 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. В 2020 году Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус", согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом.

https://ria.ru/20230201/imeretinskiy-1849052426.html

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, сочи, образовательный центр "сириус", отели, россия, владимир путин