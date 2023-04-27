Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, как подорожали бюджетные номера в отелях Сочи - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:59 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/sochi-1867824458.html
Эксперты рассказали, как подорожали бюджетные номера в отелях Сочи
Эксперты рассказали, как подорожали бюджетные номера в отелях Сочи - РИА Новости, 27.04.2023
Эксперты рассказали, как подорожали бюджетные номера в отелях Сочи
Бюджетные номера в популярных отелях Сочи на лето есть в наличии, но спрос высокий, несмотря на рост цен более чем на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T02:59
2023-04-27T02:59
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
сочи
куда можно лететь
отдых на море
отдых в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152025/71/1520257177_0:375:4000:2625_1920x0_80_0_0_5de8e7327512172cab417e620fb76557.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Бюджетные номера в популярных отелях Сочи на лето есть в наличии, но спрос высокий, несмотря на рост цен более чем на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли. "История с высоким спросом в Сочи стандартная и повторяется каждое лето. Но, конечно, не все номера распроданы", — рассказал глава Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. В "Интуристе" отметили, что традиционно повышенным интересом пользуются отели категории четыре-пять звезд. А экономичные номера в гостиницах с тремя звездами бронируют не так активно. "Поэтому комнаты, особенно в небольших отелях в Большом Сочи, есть. Как и места в новых, хороших, но еще не раскрученных гостиницах", - добавили в пресс-службе компании. В туроператоре "Алеан" сообщили о дефиците мест в санаториях Сочи. "С местами в санаториях, действительно, проблемы. По отелям: есть проблемы с номерами в отдельные периоды, особенно в известных и популярных", — пояснила коммерческий директор "Алеан" Оксана Булах. При этом глава ОСИГ отметил значительный рост цен на размещение в гостиницах. "Стоимость выше Турции и выше самого Сочи прошлого лета на 15 процентов и более", — рассказал Волков. Он также обратил внимание на то, что туристы не слишком активно бронируют туры надолго вперед. "Люди только сейчас выбирают лето, хотя раньше оно было продано уже осенью-зимой", — подчеркнул эксперт. Глава ОСИГ в качестве альтернативы сочинским отелям назвал отдых в Крыму, где на майские праздники загрузка небольшая, а скидки — до 40 процентов. "Можно также отправиться в Анапу, где есть доступные места размещения. Москвичи, например, зачастую выбирают отдых в Подмосковье и Тверской области, петербуржцы - Ленинградскую область, Карелию. Сибиряки — Алтай и Тюмень", — заключил он.
https://ria.ru/20230425/putevki-1867530549.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152025/71/1520257177_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_605d03715c57b9075c85cdd0de1c55c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, сочи, куда можно лететь, отдых на море, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, куда можно лететь, Отдых на море, отдых в России
Эксперты рассказали, как подорожали бюджетные номера в отелях Сочи

Эксперты: бюджетные номера в отелях Сочи на лето есть, но цены подскочили

© РИА Новости / Илья ПиталевВид на морской вокзал в Сочи
Вид на морской вокзал в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Бюджетные номера в популярных отелях Сочи на лето есть в наличии, но спрос высокий, несмотря на рост цен более чем на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли.
"История с высоким спросом в Сочи стандартная и повторяется каждое лето. Но, конечно, не все номера распроданы", — рассказал глава Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.
В "Интуристе" отметили, что традиционно повышенным интересом пользуются отели категории четыре-пять звезд. А экономичные номера в гостиницах с тремя звездами бронируют не так активно. "Поэтому комнаты, особенно в небольших отелях в Большом Сочи, есть. Как и места в новых, хороших, но еще не раскрученных гостиницах", - добавили в пресс-службе компании.
В туроператоре "Алеан" сообщили о дефиците мест в санаториях Сочи. "С местами в санаториях, действительно, проблемы. По отелям: есть проблемы с номерами в отдельные периоды, особенно в известных и популярных", — пояснила коммерческий директор "Алеан" Оксана Булах.
При этом глава ОСИГ отметил значительный рост цен на размещение в гостиницах. "Стоимость выше Турции и выше самого Сочи прошлого лета на 15 процентов и более", — рассказал Волков.
Он также обратил внимание на то, что туристы не слишком активно бронируют туры надолго вперед. "Люди только сейчас выбирают лето, хотя раньше оно было продано уже осенью-зимой", — подчеркнул эксперт.
Глава ОСИГ в качестве альтернативы сочинским отелям назвал отдых в Крыму, где на майские праздники загрузка небольшая, а скидки — до 40 процентов. "Можно также отправиться в Анапу, где есть доступные места размещения. Москвичи, например, зачастую выбирают отдых в Подмосковье и Тверской области, петербуржцы - Ленинградскую область, Карелию. Сибиряки — Алтай и Тюмень", — заключил он.
Туристы в фуникулере канатной дороги на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Эксперты рассказали, сколько сейчас стоят путевки на майские праздники
25 апреля, 11:29
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыСочикуда можно лететьОтдых на мореотдых в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала