https://ria.ru/20230427/sochi-1867824458.html

Эксперты рассказали, как подорожали бюджетные номера в отелях Сочи

Эксперты рассказали, как подорожали бюджетные номера в отелях Сочи - РИА Новости, 27.04.2023

Эксперты рассказали, как подорожали бюджетные номера в отелях Сочи

Бюджетные номера в популярных отелях Сочи на лето есть в наличии, но спрос высокий, несмотря на рост цен более чем на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T02:59

2023-04-27T02:59

2023-04-27T02:59

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Бюджетные номера в популярных отелях Сочи на лето есть в наличии, но спрос высокий, несмотря на рост цен более чем на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли. "История с высоким спросом в Сочи стандартная и повторяется каждое лето. Но, конечно, не все номера распроданы", — рассказал глава Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. В "Интуристе" отметили, что традиционно повышенным интересом пользуются отели категории четыре-пять звезд. А экономичные номера в гостиницах с тремя звездами бронируют не так активно. "Поэтому комнаты, особенно в небольших отелях в Большом Сочи, есть. Как и места в новых, хороших, но еще не раскрученных гостиницах", - добавили в пресс-службе компании. В туроператоре "Алеан" сообщили о дефиците мест в санаториях Сочи. "С местами в санаториях, действительно, проблемы. По отелям: есть проблемы с номерами в отдельные периоды, особенно в известных и популярных", — пояснила коммерческий директор "Алеан" Оксана Булах. При этом глава ОСИГ отметил значительный рост цен на размещение в гостиницах. "Стоимость выше Турции и выше самого Сочи прошлого лета на 15 процентов и более", — рассказал Волков. Он также обратил внимание на то, что туристы не слишком активно бронируют туры надолго вперед. "Люди только сейчас выбирают лето, хотя раньше оно было продано уже осенью-зимой", — подчеркнул эксперт. Глава ОСИГ в качестве альтернативы сочинским отелям назвал отдых в Крыму, где на майские праздники загрузка небольшая, а скидки — до 40 процентов. "Можно также отправиться в Анапу, где есть доступные места размещения. Москвичи, например, зачастую выбирают отдых в Подмосковье и Тверской области, петербуржцы - Ленинградскую область, Карелию. Сибиряки — Алтай и Тюмень", — заключил он.

https://ria.ru/20230425/putevki-1867530549.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, сочи, куда можно лететь, отдых на море, отдых в россии