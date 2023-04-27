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Лула рассказал, почему отказал Шольцу в передаче снарядов для Украины - РИА Новости, 27.04.2023
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11:07 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/snaryady-1868057933.html
Лула рассказал, почему отказал Шольцу в передаче снарядов для Украины
Лула рассказал, почему отказал Шольцу в передаче снарядов для Украины - РИА Новости, 27.04.2023
Лула рассказал, почему отказал Шольцу в передаче снарядов для Украины
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в интервью, что отказал канцлеру Германии Олафу Шольцу в передаче боеприпасов для их использования на... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:07
2023-04-27T11:07
в мире
бразилия
россия
украина
олаф шольц
луис инасиу лула да силва
сергей лавров
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в интервью, что отказал канцлеру Германии Олафу Шольцу в передаче боеприпасов для их использования на Украине, так как в противном случае Бразилия "бы вступила в войну". В конце января президент Бразилии отклонил просьбу правительства Германии о поставке боеприпасов для танков Leopard. Лула да Силва заявил тогда, что Бразилия не заинтересована отправлять боеприпасы, которые будут использованы в конфликте на Украине. "Когда канцлер ФРГ посетил Бразилию, он попросил нас передать снаряды для танков, закупленных в Германии для войны. Я сказал Шольцу, что не собираюсь их продавать, потому что, если будет запущен хоть один снаряд и Россия узнает, что Бразилия его продала, Бразилия вступит в войну", - заявил бразильский президент в интервью испанской газете Pais. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230427/prichina-1868051998.html
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в мире, бразилия, россия, украина, олаф шольц, луис инасиу лула да силва, сергей лавров, нато
В мире, Бразилия, Россия, Украина, Олаф Шольц, Луис Инасиу Лула да Силва, Сергей Лавров, НАТО
Лула рассказал, почему отказал Шольцу в передаче снарядов для Украины

Лула да Силва: Бразилия не передала Германии снаряды, чтобы не вступать в войну

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в интервью, что отказал канцлеру Германии Олафу Шольцу в передаче боеприпасов для их использования на Украине, так как в противном случае Бразилия "бы вступила в войну".
В конце января президент Бразилии отклонил просьбу правительства Германии о поставке боеприпасов для танков Leopard. Лула да Силва заявил тогда, что Бразилия не заинтересована отправлять боеприпасы, которые будут использованы в конфликте на Украине.
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Президент Бразилии Лула да Силва рассказал о причинах украинского кризиса
Вчера, 10:46
"Когда канцлер ФРГ посетил Бразилию, он попросил нас передать снаряды для танков, закупленных в Германии для войны. Я сказал Шольцу, что не собираюсь их продавать, потому что, если будет запущен хоть один снаряд и Россия узнает, что Бразилия его продала, Бразилия вступит в войну", - заявил бразильский президент в интервью испанской газете Pais.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
В Бразилии заявили о намерении продолжить диалог с Украиной и Россией
25 апреля, 12:22
 
В миреБразилияРоссияУкраинаОлаф ШольцЛуис Инасиу Лула да СилваСергей ЛавровНАТО
 
 
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