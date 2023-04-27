https://ria.ru/20230427/snaryady-1868057933.html

Лула рассказал, почему отказал Шольцу в передаче снарядов для Украины

Лула рассказал, почему отказал Шольцу в передаче снарядов для Украины - РИА Новости, 27.04.2023

Лула рассказал, почему отказал Шольцу в передаче снарядов для Украины

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в интервью, что отказал канцлеру Германии Олафу Шольцу в передаче боеприпасов для их использования на... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T11:07

2023-04-27T11:07

2023-04-27T11:07

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в интервью, что отказал канцлеру Германии Олафу Шольцу в передаче боеприпасов для их использования на Украине, так как в противном случае Бразилия "бы вступила в войну". В конце января президент Бразилии отклонил просьбу правительства Германии о поставке боеприпасов для танков Leopard. Лула да Силва заявил тогда, что Бразилия не заинтересована отправлять боеприпасы, которые будут использованы в конфликте на Украине. "Когда канцлер ФРГ посетил Бразилию, он попросил нас передать снаряды для танков, закупленных в Германии для войны. Я сказал Шольцу, что не собираюсь их продавать, потому что, если будет запущен хоть один снаряд и Россия узнает, что Бразилия его продала, Бразилия вступит в войну", - заявил бразильский президент в интервью испанской газете Pais. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230427/prichina-1868051998.html

https://ria.ru/20230425/braziliya-1867549806.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, бразилия, россия, украина, олаф шольц, луис инасиу лула да силва, сергей лавров, нато