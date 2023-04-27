https://ria.ru/20230427/snaryad-1868136000.html

Житель Белгородской области погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны

Житель Белгородской области погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны - РИА Новости, 27.04.2023

Житель Белгородской области погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны

Житель Ивнянского района погиб во дворе своего дома, он пытался распилить обнаруженный снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:12

2023-04-27T14:12

2023-04-27T14:12

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

россия

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БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Житель Ивнянского района погиб во дворе своего дома, он пытался распилить обнаруженный снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Курасовка Ивнянского района во дворе собственного дома мужчина распиливал снаряды времен Великой Отечественной войны. В результате один снаряд сдетонировал, мужчина погиб", - написал Гладков в телеграм-канале. Губернатор уточнил, что глава района и все оперативные службы на месте, проводятся необходимые следственные мероприятия. "Если человек не бережет себя и пренебрегает собственной безопасностью, безопасностью своих близких, беря в руки незнакомые предметы, не просто беря, а начиная их распиливать, потом теряет руки, ноги, гибнет - так не должно быть!", - подытожил губернатор.

https://ria.ru/20230326/snaryad-1860763694.html

белгородская область

россия

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Кирилл Волков

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия