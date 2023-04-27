Рейтинг@Mail.ru
Житель Белгородской области погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/snaryad-1868136000.html
Житель Белгородской области погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны
Житель Белгородской области погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны - РИА Новости, 27.04.2023
Житель Белгородской области погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны
Житель Ивнянского района погиб во дворе своего дома, он пытался распилить обнаруженный снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:12
2023-04-27T14:12
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Житель Ивнянского района погиб во дворе своего дома, он пытался распилить обнаруженный снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Курасовка Ивнянского района во дворе собственного дома мужчина распиливал снаряды времен Великой Отечественной войны. В результате один снаряд сдетонировал, мужчина погиб", - написал Гладков в телеграм-канале. Губернатор уточнил, что глава района и все оперативные службы на месте, проводятся необходимые следственные мероприятия. "Если человек не бережет себя и пренебрегает собственной безопасностью, безопасностью своих близких, беря в руки незнакомые предметы, не просто беря, а начиная их распиливать, потом теряет руки, ноги, гибнет - так не должно быть!", - подытожил губернатор.
https://ria.ru/20230326/snaryad-1860763694.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
Житель Белгородской области погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны

Гладков: житель Белгородской области погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Житель Ивнянского района погиб во дворе своего дома, он пытался распилить обнаруженный снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Курасовка Ивнянского района во дворе собственного дома мужчина распиливал снаряды времен Великой Отечественной войны. В результате один снаряд сдетонировал, мужчина погиб", - написал Гладков в телеграм-канале. Губернатор уточнил, что глава района и все оперативные службы на месте, проводятся необходимые следственные мероприятия.
"Если человек не бережет себя и пренебрегает собственной безопасностью, безопасностью своих близких, беря в руки незнакомые предметы, не просто беря, а начиная их распиливать, потом теряет руки, ноги, гибнет - так не должно быть!", - подытожил губернатор.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Житель Ростовской области получил травмы, пытаясь разобрать снаряд
26 марта, 18:33
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала