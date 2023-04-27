https://ria.ru/20230427/shtrafy-1868169845.html

Слуцкий назвал штрафы за Георгиевскую ленту трусостью молдавских властей

Слуцкий назвал штрафы за Георгиевскую ленту трусостью молдавских властей - РИА Новости, 27.04.2023

Слуцкий назвал штрафы за Георгиевскую ленту трусостью молдавских властей

Штрафы за Георгиевскую ленту - трусость властей в Кишиневе, действующий там режим идет по пути украинского майдана, сообщил РИА Новости глава думского комитета... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:45

2023-04-27T15:45

2023-04-27T15:45

в мире

кишинев

молдавия

леонид слуцкий (политик)

дорин речан

лдпр

день победы

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Штрафы за Георгиевскую ленту - трусость властей в Кишиневе, действующий там режим идет по пути украинского майдана, сообщил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение Георгиевской ленты. "Штрафы за Георгиевскую ленту - трусость властей. Действующий в Кишиневе режим идет по пути украинского майдана. К сожалению, не хватает аналитических способностей учиться на ошибках своих соседей", - сообщил Слуцкий. Также он отметил, что уверен, что молдавский народ, который чтит память о подвиге предков не запугать. "Гонения на символы Великой Победы, отождествление их с какой-то "агрессией" в попытках переписать историю Великой Отечественной войны, на самом деле, показывают еще и духовную слабость прозападных ставленников во власти", - рассказал политик. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов "V" и "Z" был введен в соответствии с законом, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований.

https://ria.ru/20230411/lenta-1864545574.html

https://ria.ru/20221229/lenty-1842245821.html

кишинев

молдавия

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в мире, кишинев, молдавия, леонид слуцкий (политик), дорин речан, лдпр, день победы