https://ria.ru/20230427/shtrafy-1868169845.html
Слуцкий назвал штрафы за Георгиевскую ленту трусостью молдавских властей
Слуцкий назвал штрафы за Георгиевскую ленту трусостью молдавских властей - РИА Новости, 27.04.2023
Слуцкий назвал штрафы за Георгиевскую ленту трусостью молдавских властей
Штрафы за Георгиевскую ленту - трусость властей в Кишиневе, действующий там режим идет по пути украинского майдана, сообщил РИА Новости глава думского комитета... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:45
2023-04-27T15:45
2023-04-27T15:45
в мире
кишинев
молдавия
леонид слуцкий (политик)
дорин речан
лдпр
день победы
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Штрафы за Георгиевскую ленту - трусость властей в Кишиневе, действующий там режим идет по пути украинского майдана, сообщил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение Георгиевской ленты. "Штрафы за Георгиевскую ленту - трусость властей. Действующий в Кишиневе режим идет по пути украинского майдана. К сожалению, не хватает аналитических способностей учиться на ошибках своих соседей", - сообщил Слуцкий. Также он отметил, что уверен, что молдавский народ, который чтит память о подвиге предков не запугать. "Гонения на символы Великой Победы, отождествление их с какой-то "агрессией" в попытках переписать историю Великой Отечественной войны, на самом деле, показывают еще и духовную слабость прозападных ставленников во власти", - рассказал политик. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов "V" и "Z" был введен в соответствии с законом, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований.
https://ria.ru/20230411/lenta-1864545574.html
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в мире, кишинев, молдавия, леонид слуцкий (политик), дорин речан, лдпр, день победы
В мире, Кишинев, Молдавия, Леонид Слуцкий (политик), Дорин Речан, ЛДПР, День Победы
Слуцкий назвал штрафы за Георгиевскую ленту трусостью молдавских властей
Лидер ЛДПР Слуцкий назвал штрафы за Георгиевскую ленту трусостью молдавских властей
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Штрафы за Георгиевскую ленту - трусость властей в Кишиневе, действующий там режим идет по пути украинского майдана, сообщил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Премьер Молдавии Дорин Речан
ранее заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение Георгиевской ленты.
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"Штрафы за Георгиевскую ленту - трусость властей. Действующий в Кишиневе режим идет по пути украинского майдана. К сожалению, не хватает аналитических способностей учиться на ошибках своих соседей", - сообщил Слуцкий.
Также он отметил, что уверен, что молдавский народ, который чтит память о подвиге предков не запугать.
"Гонения на символы Великой Победы, отождествление их с какой-то "агрессией" в попытках переписать историю Великой Отечественной войны, на самом деле, показывают еще и духовную слабость прозападных ставленников во власти", - рассказал политик.
Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов "V" и "Z" был введен в соответствии с законом, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований.
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