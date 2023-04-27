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Слуцкий назвал штрафы за Георгиевскую ленту трусостью молдавских властей - РИА Новости, 27.04.2023
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15:45 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/shtrafy-1868169845.html
Слуцкий назвал штрафы за Георгиевскую ленту трусостью молдавских властей
Слуцкий назвал штрафы за Георгиевскую ленту трусостью молдавских властей - РИА Новости, 27.04.2023
Слуцкий назвал штрафы за Георгиевскую ленту трусостью молдавских властей
Штрафы за Георгиевскую ленту - трусость властей в Кишиневе, действующий там режим идет по пути украинского майдана, сообщил РИА Новости глава думского комитета... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:45
2023-04-27T15:45
в мире
кишинев
молдавия
леонид слуцкий (политик)
дорин речан
лдпр
день победы
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Штрафы за Георгиевскую ленту - трусость властей в Кишиневе, действующий там режим идет по пути украинского майдана, сообщил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение Георгиевской ленты. "Штрафы за Георгиевскую ленту - трусость властей. Действующий в Кишиневе режим идет по пути украинского майдана. К сожалению, не хватает аналитических способностей учиться на ошибках своих соседей", - сообщил Слуцкий. Также он отметил, что уверен, что молдавский народ, который чтит память о подвиге предков не запугать. "Гонения на символы Великой Победы, отождествление их с какой-то "агрессией" в попытках переписать историю Великой Отечественной войны, на самом деле, показывают еще и духовную слабость прозападных ставленников во власти", - рассказал политик. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов "V" и "Z" был введен в соответствии с законом, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований.
https://ria.ru/20230411/lenta-1864545574.html
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в мире, кишинев, молдавия, леонид слуцкий (политик), дорин речан, лдпр, день победы
В мире, Кишинев, Молдавия, Леонид Слуцкий (политик), Дорин Речан, ЛДПР, День Победы
Слуцкий назвал штрафы за Георгиевскую ленту трусостью молдавских властей

Лидер ЛДПР Слуцкий назвал штрафы за Георгиевскую ленту трусостью молдавских властей

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАкция "Георгиевская ленточка"
Акция Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Штрафы за Георгиевскую ленту - трусость властей в Кишиневе, действующий там режим идет по пути украинского майдана, сообщил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение Георгиевской ленты.
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"Штрафы за Георгиевскую ленту - трусость властей. Действующий в Кишиневе режим идет по пути украинского майдана. К сожалению, не хватает аналитических способностей учиться на ошибках своих соседей", - сообщил Слуцкий.
Также он отметил, что уверен, что молдавский народ, который чтит память о подвиге предков не запугать.
"Гонения на символы Великой Победы, отождествление их с какой-то "агрессией" в попытках переписать историю Великой Отечественной войны, на самом деле, показывают еще и духовную слабость прозападных ставленников во власти", - рассказал политик.
Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов "V" и "Z" был введен в соответствии с законом, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований.
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В миреКишиневМолдавияЛеонид Слуцкий (политик)Дорин РечанЛДПРДень Победы
 
 
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