https://ria.ru/20230427/shtraf-1868015050.html

В Хабаровске оштрафовали гражданина КНР за попытку незаконного вывоза денег

В Хабаровске оштрафовали гражданина КНР за попытку незаконного вывоза денег - РИА Новости, 27.04.2023

В Хабаровске оштрафовали гражданина КНР за попытку незаконного вывоза денег

Гражданин Китая, хотевший незаконно вывезти из Хабаровска в Поднебесную под одеждой 2,6 миллиона рублей, оштрафован почти на 2 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T04:40

2023-04-27T04:40

2023-04-27T04:40

хабаровск

китай

сша

дальневосточная транспортная прокуратура

происшествия

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ХАБАРОВСК, 27 апр - РИА Новости. Гражданин Китая, хотевший незаконно вывезти из Хабаровска в Поднебесную под одеждой 2,6 миллиона рублей, оштрафован почти на 2 миллиона рублей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Ранее хабаровская таможня сообщала, что в январе житель КНР вылетал в Китай авиарейсом Хабаровск - Харбин. У него при прохождении зеленого коридора таможенники обнаружили в нательной сумке незадекларированные 2,6 миллиона рублей (38 289 долларов США). Иностранец стал фигурантом дела о "контрабанде наличных денежных средств в крупном размере". Законом без декларации разрешено перемещать сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США. Со слов жителя Поднебесной, он не знал о правилах вывоза наличных из России, а деньги решил спрятать под одеждой, потому что боялся потерять в пути. "Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор в отношении 33-летнего гражданина иностранного государства... Суд, с учетом позиции гособвинителя Хабаровской транспортной прокуратуры, приговорил виновного к штрафу в размере однократной суммы незаконно перемещенных денежных средств – 1 931 848 рублей", - сообщает надзорное ведомство. Отмечается, что незадекларированные деньги изъяты в собственность государства.

https://ria.ru/20230421/shtraf-1866909298.html

хабаровск

китай

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хабаровск, китай, сша, дальневосточная транспортная прокуратура, происшествия