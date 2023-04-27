https://ria.ru/20230427/shor-1868139833.html

Молдавский оппозиционер Шор назвал лишение его мандата незаконным

Молдавский оппозиционер Шор назвал лишение его мандата незаконным - РИА Новости, 27.04.2023

Молдавский оппозиционер Шор назвал лишение его мандата незаконным

Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил РИА Новости, что оспорит в Конституционном суде отзыв его депутатского мандата, назвав это решение... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:21

2023-04-27T14:21

2023-04-27T14:43

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КИШИНЕВ, 27 апр – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил РИА Новости, что оспорит в Конституционном суде отзыв его депутатского мандата, назвав это решение парламента незаконным.Тринадцатого апреля президент страны Майя Санду сообщила, что судьи Апелляционной палаты приговорили Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным" и сказал, что не намерен ему подчиняться. В четверг парламент 56 голосами депутатов правящей партии "Действие и солидарность" отозвал у Шора депутатский мандат."Это решение абсолютно незаконное, оно противоречит практике Европейского суда по правам человека. Разумеется, мы будем оспаривать это решение в Конституционном суде. Этот мандат дал мне народ, и только он имеет право его забрать", - сказал Шор.Политик подчеркнул, что этот случай является беспрецедентным в молдавской политике. "Там (в парламенте) даже такой процедуры нет, как отзыв депутатского мандата", - добавил он.Власти Молдавии неоднократно обсуждали с руководством Израиля возможность экстрадиции Шора на родину. По словам израильской стороны, после вынесения окончательного приговора обвиняемому они примут решение, будет ли Шор выслан на родину или станет отбывать наказание в Израиле.Шор - супруг известной российской певицы Жасмин. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне того же года он покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся.Вместе с Шором обвиняемым по делу о банковских махинациях проходит и Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

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в мире, молдавия, израиль, илан шор, владимир плахотнюк, кишинев, майя санду, европейский суд, banca de economii