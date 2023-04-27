https://ria.ru/20230427/shor-1868095477.html

Парламент Молдавии лишил Шора депутатского мандата

Парламент Молдавии лишил Шора депутатского мандата - РИА Новости, 27.04.2023

Парламент Молдавии лишил Шора депутатского мандата

Парламент Молдавии лишил в четверг оппозиционера Илана Шора депутатского мандата, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:44

2023-04-27T12:44

2023-04-27T13:18

молдавия

в мире

илан шор

майя санду

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КИШИНЕВ, 27 апр – РИА Новости. Парламент Молдавии лишил в четверг оппозиционера Илана Шора депутатского мандата, передает корреспондент РИА Новости.Тринадцатого апреля президент страны Майя Санду сообщила, что судьи Апелляционной палаты приговорили Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным" и сказал, что не намерен ему подчиняться."За лишение Шора мандата депутата проголосовали 56 человек. Таким образом, мандат в парламенте, принадлежащий партии "Шор", объявлен вакантным", - заявил по итогам голосования спикер парламента Игорь Гросу.Сам Шор, комментируя соответствующее решение, заявил о его незаконности. Политик подчеркнул, что мандат был доверен ему народом. "И только народ - люди, голосовавшие за него, могут принимать решение о прекращении этого статуса. Cогласно юриспруденции Европейского суда по правам человека, мандат депутата не может быть отозван, пока не будут исчерпаны все внутренние средства правовой защиты в деле, по которому меня судят по приказу режима", – написал Шор в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230417/moldaviya-1865381557.html

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Кирилл Волков

молдавия, в мире, илан шор, майя санду