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Парламент Молдавии лишил Шора депутатского мандата - РИА Новости, 27.04.2023
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12:44 27.04.2023 (обновлено: 13:18 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/shor-1868095477.html
Парламент Молдавии лишил Шора депутатского мандата
Парламент Молдавии лишил Шора депутатского мандата - РИА Новости, 27.04.2023
Парламент Молдавии лишил Шора депутатского мандата
Парламент Молдавии лишил в четверг оппозиционера Илана Шора депутатского мандата, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:44
2023-04-27T13:18
молдавия
в мире
илан шор
майя санду
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КИШИНЕВ, 27 апр – РИА Новости. Парламент Молдавии лишил в четверг оппозиционера Илана Шора депутатского мандата, передает корреспондент РИА Новости.Тринадцатого апреля президент страны Майя Санду сообщила, что судьи Апелляционной палаты приговорили Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным" и сказал, что не намерен ему подчиняться."За лишение Шора мандата депутата проголосовали 56 человек. Таким образом, мандат в парламенте, принадлежащий партии "Шор", объявлен вакантным", - заявил по итогам голосования спикер парламента Игорь Гросу.Сам Шор, комментируя соответствующее решение, заявил о его незаконности. Политик подчеркнул, что мандат был доверен ему народом. "И только народ - люди, голосовавшие за него, могут принимать решение о прекращении этого статуса. Cогласно юриспруденции Европейского суда по правам человека, мандат депутата не может быть отозван, пока не будут исчерпаны все внутренние средства правовой защиты в деле, по которому меня судят по приказу режима", – написал Шор в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230417/moldaviya-1865381557.html
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молдавия, в мире, илан шор, майя санду
Молдавия, В мире, Илан Шор, Майя Санду
Парламент Молдавии лишил Шора депутатского мандата

Парламент Молдавии проголосовал за лишение оппозиционера Шора депутатского мандата

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 апр – РИА Новости. Парламент Молдавии лишил в четверг оппозиционера Илана Шора депутатского мандата, передает корреспондент РИА Новости.
Тринадцатого апреля президент страны Майя Санду сообщила, что судьи Апелляционной палаты приговорили Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным" и сказал, что не намерен ему подчиняться.
"За лишение Шора мандата депутата проголосовали 56 человек. Таким образом, мандат в парламенте, принадлежащий партии "Шор", объявлен вакантным", - заявил по итогам голосования спикер парламента Игорь Гросу.
Сам Шор, комментируя соответствующее решение, заявил о его незаконности. Политик подчеркнул, что мандат был доверен ему народом. "И только народ - люди, голосовавшие за него, могут принимать решение о прекращении этого статуса. Cогласно юриспруденции Европейского суда по правам человека, мандат депутата не может быть отозван, пока не будут исчерпаны все внутренние средства правовой защиты в деле, по которому меня судят по приказу режима", – написал Шор в своем телеграм-канале.
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МолдавияВ миреИлан ШорМайя Санду
 
 
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