https://ria.ru/20230427/shkolniki-1868039594.html

Школьники Ямала этим летом отправятся на языковую стажировку в Китай

Школьники Ямала этим летом отправятся на языковую стажировку в Китай - РИА Новости, 27.04.2023

Школьники Ямала этим летом отправятся на языковую стажировку в Китай

Школьники Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) этим летом отправятся на языковую стажировку в Китай, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T10:15

2023-04-27T10:15

2023-04-27T10:15

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

марина кравец

китай

ямал

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САЛЕХАРД, 27 апр – РИА Новости. Школьники Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) этим летом отправятся на языковую стажировку в Китай, сообщает пресс-служба губернатора региона."Региональная система образования берет курс на Восток. Такое поручение озвучил губернатор Ямала (Дмитрий Артюхов – ред.) в ежегодном докладе о положении дел в округе, обозначая ориентиры развития региона на ближайшие годы", - говорится в сообщении.Окружной департамент образования уже начал налаживать сотрудничество с Китаем. С этой целью в Салехарде побывала исполнительный председатель Российско-китайской ассоциации по поддержке развития культурного и спортивного сотрудничества, преподаватель Сучжоуского университета Мэй Юйхань. Она в ходе визита в Салехард посетила Центр выявления и поддержки одаренных детей в ЯНАО. В школе №2 провела урок для ребят, изучающих китайский язык.Представительница Китая встретилась с директором окружного департамента образования Мариной Кравец для обсуждения плана совместной работы."Мы заинтересованы в развитии партнерских отношений с образовательными учреждениями Китая. Ямальские дети проявляют интерес к культуре Востока. В трех школах автономного округа изучают китайский язык. Одно из ближайших совместных мероприятий – языковая стажировка учеников в Китай, которая даст возможность ребятам преодолеть языковой барьер и улучшить произношение", - приводятся в сообщении слова Кравец.Власти отмечают, что накануне в дистанционном режиме состоялся второй этап конкурсного отбора на языковые стажировки – собеседования, на которые допущены 43 ямальских школьника. До 30 мая конкурсное жюри утвердит рейтинг и определит имена победителей. Пятнадцать ребят, успешно прошедших испытание, отправятся этим летом в языковую школу Китая.На встрече обсудили и другие вопросы сотрудничества в сфере образования, договорились о культурном обмене студентов и преподавателей, введении изучения китайского языка в детских садах, школах, на педагогических специальностях в колледжах, учреждении грантов для оплаты обучения в вузах Китая. В школах Ямала планируется ввести курс востоковедения, напоминает пресс-служба.

https://ria.ru/20230420/kursy-1866654204.html

китай

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий артюхов, марина кравец, китай, ямал