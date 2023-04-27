https://ria.ru/20230427/sdelka-1868563980.html

Россия примет решение по зерновой сделке после консультаций ведомств

Россия примет решение по зерновой сделке после консультаций ведомств - РИА Новости, 28.04.2023

Россия примет решение по зерновой сделке после консультаций ведомств

Предложения генсека ООН Антониу Гутерреша по зерновой сделке взяты в межведомственную проработку, решения будут приняты по итогам консультаций, заявила в... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-27T12:50

2023-04-27T12:50

2023-04-28T18:25

россия

зерновая сделка

экономика

мария захарова

антониу гутерреш

оон

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Предложения генсека ООН Антониу Гутерреша по зерновой сделке взяты в межведомственную проработку, решения будут приняты по итогам консультаций, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова."Нам был передан пакет предложений от генерального секретаря ООН, адресованных президенту России, по развитию и по реализации, по дальнейшему ходу черноморской инициативы. Соответственно, всё было взято в проработку. Решение будет принято по итогам межведомственной проработки", - заявила Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20230425/lavrov-1867729630.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, зерновая сделка, экономика, мария захарова, антониу гутерреш, оон