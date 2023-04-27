https://ria.ru/20230427/sdelka-1868563980.html
Россия примет решение по зерновой сделке после консультаций ведомств
Россия примет решение по зерновой сделке после консультаций ведомств - РИА Новости, 28.04.2023
Россия примет решение по зерновой сделке после консультаций ведомств
Предложения генсека ООН Антониу Гутерреша по зерновой сделке взяты в межведомственную проработку, решения будут приняты по итогам консультаций, заявила в... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-27T12:50
2023-04-27T12:50
2023-04-28T18:25
россия
зерновая сделка
экономика
мария захарова
антониу гутерреш
оон
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Предложения генсека ООН Антониу Гутерреша по зерновой сделке взяты в межведомственную проработку, решения будут приняты по итогам консультаций, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова."Нам был передан пакет предложений от генерального секретаря ООН, адресованных президенту России, по развитию и по реализации, по дальнейшему ходу черноморской инициативы. Соответственно, всё было взято в проработку. Решение будет принято по итогам межведомственной проработки", - заявила Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20230425/lavrov-1867729630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, зерновая сделка, экономика, мария захарова, антониу гутерреш, оон
Россия, Зерновая сделка, Экономика, Мария Захарова, Антониу Гутерреш, ООН
Россия примет решение по зерновой сделке после консультаций ведомств
Захарова: Россия примет решение по зерновой сделке после межведомственных консультаций
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Предложения генсека ООН Антониу Гутерреша по зерновой сделке взяты в межведомственную проработку, решения будут приняты по итогам консультаций, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Нам был передан пакет предложений от генерального секретаря ООН, адресованных президенту России, по развитию и по реализации, по дальнейшему ходу черноморской инициативы. Соответственно, всё было взято в проработку. Решение будет принято по итогам межведомственной проработки", - заявила Захарова на брифинге.
Лавров назвал подход Запада к реализации зерновой сделки несерьезным