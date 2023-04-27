https://ria.ru/20230427/sdelka-1868250258.html

Россия и Турция продолжат работать над зерновой сделкой, заявил Песков

Россия и Турция продолжат работать над зерновой сделкой, заявил Песков - РИА Новости, 27.04.2023

Россия и Турция продолжат работать над зерновой сделкой, заявил Песков

Россия и Турция продолжат работу, касающуюся вопросов реализации зерновой сделки, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T18:30

2023-04-27T18:30

2023-04-27T18:37

экономика

россия

турция

зерновая сделка

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия и Турция продолжат работу, касающуюся вопросов реализации зерновой сделки, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложил поработать новые инициативы по зерновой сделке, создать рабочую группу."Работа будет продолжена", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Москвы на это предложение.

https://ria.ru/20230421/blokada-1866711580.html

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экономика, россия, турция, зерновая сделка, дмитрий песков