Рейтинг@Mail.ru
Россия и Турция продолжат работать над зерновой сделкой, заявил Песков - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 27.04.2023 (обновлено: 18:37 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/sdelka-1868250258.html
Россия и Турция продолжат работать над зерновой сделкой, заявил Песков
Россия и Турция продолжат работать над зерновой сделкой, заявил Песков - РИА Новости, 27.04.2023
Россия и Турция продолжат работать над зерновой сделкой, заявил Песков
Россия и Турция продолжат работу, касающуюся вопросов реализации зерновой сделки, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:30
2023-04-27T18:37
экономика
россия
турция
зерновая сделка
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803221667_0:0:3098:1742_1920x0_80_0_0_439e740773071f4931dc257f0e4f2772.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия и Турция продолжат работу, касающуюся вопросов реализации зерновой сделки, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложил поработать новые инициативы по зерновой сделке, создать рабочую группу."Работа будет продолжена", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Москвы на это предложение.
https://ria.ru/20230421/blokada-1866711580.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803221667_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_2c2e6559772d1efe8cdf64d753a9c6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, турция, зерновая сделка, дмитрий песков
Экономика, Россия, Турция, Зерновая сделка, Дмитрий Песков
Россия и Турция продолжат работать над зерновой сделкой, заявил Песков

Песков: Россия и Турция продолжат работу над вопросами по реализации зерновой сделки

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги Турции и России
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Флаги Турции и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия и Турция продолжат работу, касающуюся вопросов реализации зерновой сделки, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложил поработать новые инициативы по зерновой сделке, создать рабочую группу.
"Работа будет продолжена", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Москвы на это предложение.
Мужчина осматривает непроданное зерно на складе своего хозяйства в Киевской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
ЕС объявляет торговую блокаду Украины
21 апреля, 08:00
 
ЭкономикаРоссияТурцияЗерновая сделкаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала