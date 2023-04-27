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США ввели повторные санкции в отношении ФСБ - РИА Новости, 27.04.2023
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20:00 27.04.2023 (обновлено: 21:04 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/sanktsii-1868276174.html
США ввели повторные санкции в отношении ФСБ
США ввели повторные санкции в отношении ФСБ - РИА Новости, 27.04.2023
США ввели повторные санкции в отношении ФСБ
США ввели повторные санкции против ФСБ России за незаконное удержание американцев, говорится в заявлении на сайте Министерства финансов страны. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T20:00
2023-04-27T21:04
сша
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкции в отношении россии
в мире
эван гершкович
екатеринбург
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. США ввели повторные санкции против ФСБ России за незаконное удержание американцев, говорится в заявлении на сайте Министерства финансов страны."Мы объявляем о санкциях против Федеральной службы безопасности России, ответственной или участвующей, прямо или косвенно вовлеченной или ответственной за приказы, контроль или иным образом управляющей незаконным заключением американских граждан", — заявил высокопоставленный представитель администрации США.По его словам, это лишь первый шаг программы действий, есть другие организации и лица, против которых планируют ввести аналогичные ограничительные меры, которые "прорабатываются прямо сейчас".Как утверждает представитель Белого дома, ФСБ "многократно участвовала в арестах, расследованиях и заключениях" американцев, а российские государственные издания якобы публично признавали этот факт.Он также заявил, что решение о введении санкций прорабатывалось задолго до ареста в России по подозрению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича.В то же время Минфин США ввел исключения из ограничений для некоторых финансовых операций с участием ФСБ: они не затронут транзакции, связанные с "запросом, получением, использованием, оплатой или сделками с лицензиями, разрешениями, сертификатами или уведомлениями, выданными или зарегистрированными ФСБ для ввоза, распространения или использования продуктов информационных технологий в Россию".Уточняется, что все эти операции не попадут под санкции, если "будут осуществляться в соответствии с правилами экспортного контроля, установленными Минторгом США, а оплата сборов в пользу ФСБ не будет превышать пять тысяч долларов за год".Эван Гершкович — корреспондент московского бюро делового издания The Wall Street Journal. ФСБ 30 марта объявила о его задержании в Екатеринбурге, журналиста подозревают в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Как подчеркнули в МИД, его деятельность в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике.
https://ria.ru/20230427/poseschenie-1868159115.html
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сша
россия
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сша, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкции в отношении россии, в мире, эван гершкович, екатеринбург, дмитрий песков
США, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Санкции в отношении России, В мире, Эван Гершкович, Екатеринбург, Дмитрий Песков
США ввели повторные санкции в отношении ФСБ

США ввели повторные санкции против ФСБ за якобы незаконное удержание американских граждан

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлажок на машине посла США в России
Флажок на машине посла США в России - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флажок на машине посла США в России. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. США ввели повторные санкции против ФСБ России за незаконное удержание американцев, говорится в заявлении на сайте Министерства финансов страны.
"Мы объявляем о санкциях против Федеральной службы безопасности России, ответственной или участвующей, прямо или косвенно вовлеченной или ответственной за приказы, контроль или иным образом управляющей незаконным заключением американских граждан", — заявил высокопоставленный представитель администрации США.
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По его словам, это лишь первый шаг программы действий, есть другие организации и лица, против которых планируют ввести аналогичные ограничительные меры, которые "прорабатываются прямо сейчас".
Как утверждает представитель Белого дома, ФСБ "многократно участвовала в арестах, расследованиях и заключениях" американцев, а российские государственные издания якобы публично признавали этот факт.
Он также заявил, что решение о введении санкций прорабатывалось задолго до ареста в России по подозрению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича.
В то же время Минфин США ввел исключения из ограничений для некоторых финансовых операций с участием ФСБ: они не затронут транзакции, связанные с "запросом, получением, использованием, оплатой или сделками с лицензиями, разрешениями, сертификатами или уведомлениями, выданными или зарегистрированными ФСБ для ввоза, распространения или использования продуктов информационных технологий в Россию".
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Уточняется, что все эти операции не попадут под санкции, если "будут осуществляться в соответствии с правилами экспортного контроля, установленными Минторгом США, а оплата сборов в пользу ФСБ не будет превышать пять тысяч долларов за год".
Эван Гершкович — корреспондент московского бюро делового издания The Wall Street Journal. ФСБ 30 марта объявила о его задержании в Екатеринбурге, журналиста подозревают в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Как подчеркнули в МИД, его деятельность в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике.
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СШАРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Санкции в отношении РоссииВ миреЭван ГершковичЕкатеринбургДмитрий Песков
 
 
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