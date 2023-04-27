https://ria.ru/20230427/sanktsii-1868276174.html

США ввели повторные санкции в отношении ФСБ

США ввели повторные санкции в отношении ФСБ - РИА Новости, 27.04.2023

США ввели повторные санкции в отношении ФСБ

США ввели повторные санкции против ФСБ России за незаконное удержание американцев, говорится в заявлении на сайте Министерства финансов страны. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T20:00

2023-04-27T20:00

2023-04-27T21:04

сша

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

санкции в отношении россии

в мире

эван гершкович

екатеринбург

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867307326_0:93:3138:1858_1920x0_80_0_0_83310cd89ec80b34110bde14b0ac6a12.jpg

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. США ввели повторные санкции против ФСБ России за незаконное удержание американцев, говорится в заявлении на сайте Министерства финансов страны."Мы объявляем о санкциях против Федеральной службы безопасности России, ответственной или участвующей, прямо или косвенно вовлеченной или ответственной за приказы, контроль или иным образом управляющей незаконным заключением американских граждан", — заявил высокопоставленный представитель администрации США.По его словам, это лишь первый шаг программы действий, есть другие организации и лица, против которых планируют ввести аналогичные ограничительные меры, которые "прорабатываются прямо сейчас".Как утверждает представитель Белого дома, ФСБ "многократно участвовала в арестах, расследованиях и заключениях" американцев, а российские государственные издания якобы публично признавали этот факт.Он также заявил, что решение о введении санкций прорабатывалось задолго до ареста в России по подозрению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича.В то же время Минфин США ввел исключения из ограничений для некоторых финансовых операций с участием ФСБ: они не затронут транзакции, связанные с "запросом, получением, использованием, оплатой или сделками с лицензиями, разрешениями, сертификатами или уведомлениями, выданными или зарегистрированными ФСБ для ввоза, распространения или использования продуктов информационных технологий в Россию".Уточняется, что все эти операции не попадут под санкции, если "будут осуществляться в соответствии с правилами экспортного контроля, установленными Минторгом США, а оплата сборов в пользу ФСБ не будет превышать пять тысяч долларов за год".Эван Гершкович — корреспондент московского бюро делового издания The Wall Street Journal. ФСБ 30 марта объявила о его задержании в Екатеринбурге, журналиста подозревают в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Как подчеркнули в МИД, его деятельность в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике.

https://ria.ru/20230427/poseschenie-1868159115.html

https://ria.ru/20230421/sanktsii-1867027095.html

https://ria.ru/20230418/simonyan-1866025170.html

сша

россия

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкции в отношении россии, в мире, эван гершкович, екатеринбург, дмитрий песков