Оппозиционер Шор назвал президента Молдавии Санду марионеткой Запада
Оппозиционер Шор назвал Санду марионеткой Запада, не принимающей решения самостоятельно
© AP Photo / Yoan Valat/PoolПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Yoan Valat/Pool
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 апр – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду полностью зависит от Запада и не принимает решений самостоятельно, сказал в четверг РИА Новости лидер партии "Шор" Илан Шор, комментируя слова Санду о кандидатах на пост главы Гагаузской автономии.
Ранее Санду в интервью кишиневскому телеканалу Jurnal TV заявила, что среди кандидатов на должность главы Гагаузии есть "много агентов Кремля, а не политиков, которые хотят отстаивать интересы простых граждан".
"Санду сама марионетка Запада. Она не принимает решения самостоятельно. Все на что она способна - это доведение страны до кризиса - в экономике, в энергосекторе, везде. За то, что она по прямому указанию Запада поссорилась с Москвой, сегодня расплачивается из своего кармана население Молдавии. Это и сумасшедшие цены и на газ, и на электричество. Поэтому Санду можно назвать единственным главным иностранным агентом в Молдавии. Она слуга своих господ, которые назначили её на этот пост", - сказал Шор.
Выборы главы Гагаузии запланированы на 30 апреля, глава региона автоматически становится членом правительства Молдавии. ЦИК автономии зарегистрировал 8 кандидатов на должность башкана. В выборах участвуют: лидер движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров, депутаты Народного собрания (местного парламента) Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, бывший глава региона Михаил Формузал, экс-глава автономии, бывший посол Молдавии в Турции Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул.
В прошлом году в Гагаузии прошла серия антиправительственных протестов, в ходе которых жители автономии выражали недовольство ростом цен на продукты питания и подорожанием коммунальных услуг. Депутаты местного парламента обратились к руководству России с просьбой рассмотреть возможность поставлять в автономию газ по доступным ценам. Тогда Санду заявила о попытках дестабилизации ситуации в Гагаузии, где, по ее словам, поддерживают Россию в украинском вопросе, после чего спецназ молдавской полиции неожиданно провел в регионе антитеррористические учения. Многие политики и общественники расценили их как давление на жителей автономии, которых хотят запугать.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.