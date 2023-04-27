https://ria.ru/20230427/rudnevo-1868292645.html

Путин назвал "Руднево" новым индустриальным лицом Москвы

Путин назвал "Руднево" новым индустриальным лицом Москвы - РИА Новости, 27.04.2023

Путин назвал "Руднево" новым индустриальным лицом Москвы

Президент РФ Владимир Путин назвал новым индустриальным лицом Москвы индустриальный парк "Руднево", где разворачивается производство беспилотных летательных... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T21:43

2023-04-27T21:43

2023-04-27T21:43

экономика

технологии

владимир путин

сергей собянин

новая москва

россия

москва

иркут (корпорация)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал новым индустриальным лицом Москвы индустриальный парк "Руднево", где разворачивается производство беспилотных летательных аппаратов, глава государства прибыл на объект в четверг.Во время обхода индустриального парка мэр Москвы Сергей Собянин рассказал Путину о ходе строительства "Руднево"."Сегодня это центр беспилотного авиастроения, основное ядро - это беспилотники. Лучшие предприятия страны размещаются здесь, начиная от стартапов, лабораторных исследований, опытно-конструкторских разработок, и заканчивая уже серийным производством", - сказал Собянин.Президент поздравил мэра Москвы и выразил уверенность, что площадка будет развиваться."Здорово, поздравляю. Уверен, все будет сделано. Действительно, Новая Москва. Это другая Новая Москва. Это новое индустриальное лицо Москвы", - сказал Путин."Руднево" входит в особую экономическую зону "Технополис Москва" с марта 2023 года. Общая площадь территории индустриального парка "Руднево" с учетом развития составит 45 га. В настоящее время построено 18 производственных корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, где развернут свои мощности 17 компаний, большая часть из которых будет выпускать беспилотные летательные аппараты. Вблизи индустриального парка также будет создан полноценный испытательный полигон.Собянин также рассказал, что в "Руднево" планирует разместиться ПАО "Корпорация "Иркут" (ПАО "ОАК") – предприятие полного цикла по изготовлению компонентов из алюминиевых и титановых сплавов для крыла самолета МС-21."Еще через три года здесь будет около 800 тысяч квадратных метров, это все будет застроено. И, по сути дела, индустриальный парк "Руднево" будет крупнейшей в стране индустриальной площадкой. 20% от всех новых промышленных предприятий города будет создано", - подчеркнул Собянин.

https://ria.ru/20230427/samolety-1868289336.html

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экономика, технологии, владимир путин, сергей собянин, новая москва, россия, москва, иркут (корпорация), объединенная авиастроительная корпорация (оак), мс-21