https://ria.ru/20230427/rovenki-1868092835.html

Украинские войска нанесли удар беспилотниками по Ровенькам в ЛНР

Украинские войска нанесли удар беспилотниками по Ровенькам в ЛНР - РИА Новости, 27.04.2023

Украинские войска нанесли удар беспилотниками по Ровенькам в ЛНР

Украинские войска ночью нанесли удар по городу Ровеньки в ЛНР семью беспилотниками, пять были сбиты, а два сдетонировали на территории нефтебазы, сообщило в... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:39

2023-04-27T12:39

2023-04-27T12:39

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли удар по городу Ровеньки в ЛНР семью беспилотниками, пять были сбиты, а два сдетонировали на территории нефтебазы, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "В ночь на 27 апреля вооруженные формирования Украины нанесли удар по городу Ровеньки (ЛНР) с применением семи ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro, из которых пять были сбиты, а два сдетонировали на территории нефтебазы. В результате обстрела получили повреждения административные здания и технические помещения нефтебазы", - говорится в сообщении представительства.

луганская народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, украина