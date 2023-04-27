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Украинские войска нанесли удар беспилотниками по Ровенькам в ЛНР - РИА Новости, 27.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/rovenki-1868092835.html
Украинские войска нанесли удар беспилотниками по Ровенькам в ЛНР
Украинские войска нанесли удар беспилотниками по Ровенькам в ЛНР - РИА Новости, 27.04.2023
Украинские войска нанесли удар беспилотниками по Ровенькам в ЛНР
Украинские войска ночью нанесли удар по городу Ровеньки в ЛНР семью беспилотниками, пять были сбиты, а два сдетонировали на территории нефтебазы, сообщило в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:39
2023-04-27T12:39
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли удар по городу Ровеньки в ЛНР семью беспилотниками, пять были сбиты, а два сдетонировали на территории нефтебазы, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "В ночь на 27 апреля вооруженные формирования Украины нанесли удар по городу Ровеньки (ЛНР) с применением семи ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro, из которых пять были сбиты, а два сдетонировали на территории нефтебазы. В результате обстрела получили повреждения административные здания и технические помещения нефтебазы", - говорится в сообщении представительства.
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происшествия, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Украина
Украинские войска нанесли удар беспилотниками по Ровенькам в ЛНР

Представительство ЛНР: Киев нанес удар беспилотниками по территории нефтебазы в Ровеньках

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия удара ВСУ по городу Ровеньки с применением семи ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro
Последствия удара ВСУ по городу Ровеньки с применением семи ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия удара ВСУ по городу Ровеньки с применением семи ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro
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ЛУГАНСК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли удар по городу Ровеньки в ЛНР семью беспилотниками, пять были сбиты, а два сдетонировали на территории нефтебазы, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В ночь на 27 апреля вооруженные формирования Украины нанесли удар по городу Ровеньки (ЛНР) с применением семи ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro, из которых пять были сбиты, а два сдетонировали на территории нефтебазы. В результате обстрела получили повреждения административные здания и технические помещения нефтебазы", - говорится в сообщении представительства.
© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия удара ВСУ по городу Ровеньки с применением семи ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro
Последствия удара ВСУ по городу Ровеньки с применением семи ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия удара ВСУ по городу Ровеньки с применением семи ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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