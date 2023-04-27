Украинские войска нанесли удар беспилотниками по Ровенькам в ЛНР
Представительство ЛНР: Киев нанес удар беспилотниками по территории нефтебазы в Ровеньках
© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия удара ВСУ по городу Ровеньки с применением семи ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro
Последствия удара ВСУ по городу Ровеньки с применением семи ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro
ЛУГАНСК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли удар по городу Ровеньки в ЛНР семью беспилотниками, пять были сбиты, а два сдетонировали на территории нефтебазы, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В ночь на 27 апреля вооруженные формирования Украины нанесли удар по городу Ровеньки (ЛНР) с применением семи ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro, из которых пять были сбиты, а два сдетонировали на территории нефтебазы. В результате обстрела получили повреждения административные здания и технические помещения нефтебазы", - говорится в сообщении представительства.
© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия удара ВСУ по городу Ровеньки с применением семи ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro
Последствия удара ВСУ по городу Ровеньки с применением семи ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro