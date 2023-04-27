https://ria.ru/20230427/roskosmos-1868162038.html

"Роскосмос" хочет засекретить госзакупки, связанные с гособоронзаказом

"Роскосмос" хочет засекретить госзакупки, связанные с гособоронзаказом - РИА Новости, 27.04.2023

"Роскосмос" хочет засекретить госзакупки, связанные с гособоронзаказом

"Роскосмос" предлагает засекретить информацию о контрактах госкорпорации и подведомственных ей предприятий, участвующих в том числе в выполнении... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:17

2023-04-27T15:17

2023-04-27T15:17

роскосмос

россия

политика

госзакупки

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. "Роскосмос" предлагает засекретить информацию о контрактах госкорпорации и подведомственных ей предприятий, участвующих в том числе в выполнении гособоронзаказа, чтобы не дискредитировать поставщиков, следует из пояснительной записки к проекту об изменении закона о госзакупках. "Законопроектом предлагается предусмотреть осуществление закрытыми конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с использованием закрытых электронных процедур (далее - закрытые способы) закупок товаров, работ, услуг", - говорится в документе. Отмечается, что сейчас по закону только часть закупок "Роскосмоса" и его организаций осуществляются закрытыми способами. В них не входят услуги по транспортировке космической техники, услуги по поддержанию в технической и эксплуатационной готовности объектов космической инфраструктуры, а также закупки по реализации Федеральной космической программы (ФКП), госпрограммы "Развитие оборонно-промышленного комплекса", и закупки, осуществляемые в рамках выполнения гособоронзаказа. Таким образом, предприятия "Роскосмоса" и ряд организаций, не входящих в контур госкорпорации (например, Концерн ВКО "Алмаз-Антей", "Микрон", Концерн "Гранит-Электрон"), вынуждены в рамках ФКП и программы по развитию ОПК заключать контракты открытым способом. Кроме того, как указано в записке, сейчас по закону компании, против которых введены санкции, также осуществляют закупки открытым способом, что может повлечь "дискредитирующие последствия для поставщиков". "Учитывая изложенное, в настоящее время не обеспечена объективно необходимая полная конфиденциальность информации о потенциальных поставщиках (подрядчиках, исполнителях), номенклатуре закупок, государственных контрактах в области космической деятельности, в том числе в рамках выполнения ГОЗ", - считают в "Роскосмосе".

https://ria.ru/20230427/gosoboronzakaz-1868143903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

роскосмос, россия, политика, госзакупки