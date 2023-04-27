Путин поздравил доктора Рошаля с 90-летием
Путин направил доктору Рошалю поздравительную телеграмму в честь 90-летия
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля с 90-летием и отметил его насыщенный профессиональный путь и общественную деятельность, пожелал здоровья. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Рошаль родился 27 апреля 1933 года.
"Уважаемый Леонид Михайлович! От души поздравляю Вас с 90-летним юбилеем ... Талантливый учёный, врач-клиницист, крупный организатор здравоохранения – Вы прошли большой, насыщенный профессиональный путь, добились успеха в важной, ответственной, по-настоящему благородной и милосердной работе. И долгие годы честно служите делу, людям", - говорится в сообщении. Глава страны также отметил его значимую общественную, просветительскую деятельность и искреннюю заботу о сохранении и продолжении богатейших традиций отечественной медицины. В заключение Путин пожелал Рошалю "здоровья и всего наилучшего".
В 2015 году Рошаль был назначен президентом Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы, вошел в Национальный совет при президенте РФ по профессиональным квалификациям и стал председателем Совета по профессиональным квалификациям в здравоохранении Национальной медицинской палаты.
Леонид Рошаль награжден орденами Мужества (2002), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008), Почета (2013), Александра Невского (2019). Отмечен наградами иностранных государств: орденом "Полярная звезда" (Монголия), орденом Почетного легиона (Франция). Он имеет титул "Детский доктор мира" (присвоенный журналистами в 1996 году), звание "Посол доброй воли" (Международная академия науки, образования, искусства, США, 2006).