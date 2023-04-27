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Путин поздравил доктора Рошаля с 90-летием - РИА Новости, 27.04.2023
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10:10 27.04.2023 (обновлено: 10:41 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/roshal-1868041275.html
Путин поздравил доктора Рошаля с 90-летием
Путин поздравил доктора Рошаля с 90-летием - РИА Новости, 27.04.2023
Путин поздравил доктора Рошаля с 90-летием
Президент России Владимир Путин поздравил президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля с 90-летием и отметил его... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:10
2023-04-27T10:41
общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
леонид рошаль
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля с 90-летием и отметил его насыщенный профессиональный путь и общественную деятельность, пожелал здоровья. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Рошаль родился 27 апреля 1933 года."Уважаемый Леонид Михайлович! От души поздравляю Вас с 90-летним юбилеем ... Талантливый учёный, врач-клиницист, крупный организатор здравоохранения – Вы прошли большой, насыщенный профессиональный путь, добились успеха в важной, ответственной, по-настоящему благородной и милосердной работе. И долгие годы честно служите делу, людям", - говорится в сообщении. Глава страны также отметил его значимую общественную, просветительскую деятельность и искреннюю заботу о сохранении и продолжении богатейших традиций отечественной медицины. В заключение Путин пожелал Рошалю "здоровья и всего наилучшего".В 2015 году Рошаль был назначен президентом Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы, вошел в Национальный совет при президенте РФ по профессиональным квалификациям и стал председателем Совета по профессиональным квалификациям в здравоохранении Национальной медицинской палаты.Леонид Рошаль награжден орденами Мужества (2002), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008), Почета (2013), Александра Невского (2019). Отмечен наградами иностранных государств: орденом "Полярная звезда" (Монголия), орденом Почетного легиона (Франция). Он имеет титул "Детский доктор мира" (присвоенный журналистами в 1996 году), звание "Посол доброй воли" (Международная академия науки, образования, искусства, США, 2006).
https://ria.ru/20230422/roshal-1867059739.html
https://ria.ru/20230225/khirurg-1854336286.html
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общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, леонид рошаль
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Леонид Рошаль
Путин поздравил доктора Рошаля с 90-летием

Путин направил доктору Рошалю поздравительную телеграмму в честь 90-летия

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля с 90-летием и отметил его насыщенный профессиональный путь и общественную деятельность, пожелал здоровья. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Рошаль родился 27 апреля 1933 года.
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
Леонид Рошаль заявил, что пока остается в больнице
22 апреля, 11:05
"Уважаемый Леонид Михайлович! От души поздравляю Вас с 90-летним юбилеем ... Талантливый учёный, врач-клиницист, крупный организатор здравоохранения – Вы прошли большой, насыщенный профессиональный путь, добились успеха в важной, ответственной, по-настоящему благородной и милосердной работе. И долгие годы честно служите делу, людям", - говорится в сообщении. Глава страны также отметил его значимую общественную, просветительскую деятельность и искреннюю заботу о сохранении и продолжении богатейших традиций отечественной медицины. В заключение Путин пожелал Рошалю "здоровья и всего наилучшего".
В 2015 году Рошаль был назначен президентом Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы, вошел в Национальный совет при президенте РФ по профессиональным квалификациям и стал председателем Совета по профессиональным квалификациям в здравоохранении Национальной медицинской палаты.
Леонид Рошаль награжден орденами Мужества (2002), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008), Почета (2013), Александра Невского (2019). Отмечен наградами иностранных государств: орденом "Полярная звезда" (Монголия), орденом Почетного легиона (Франция). Он имеет титул "Детский доктор мира" (присвоенный журналистами в 1996 году), звание "Посол доброй воли" (Международная академия науки, образования, искусства, США, 2006).
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
В санкционный список Евросоюза включили российского хирурга Рошаля
25 февраля, 22:02
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияВладимир ПутинЛеонид Рошаль
 
 
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