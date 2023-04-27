https://ria.ru/20230427/roshal-1868041275.html

Путин поздравил доктора Рошаля с 90-летием

Путин поздравил доктора Рошаля с 90-летием - РИА Новости, 27.04.2023

Путин поздравил доктора Рошаля с 90-летием

Президент России Владимир Путин поздравил президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля с 90-летием и отметил его... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T10:10

2023-04-27T10:10

2023-04-27T10:41

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леонид рошаль

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля с 90-летием и отметил его насыщенный профессиональный путь и общественную деятельность, пожелал здоровья. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Рошаль родился 27 апреля 1933 года."Уважаемый Леонид Михайлович! От души поздравляю Вас с 90-летним юбилеем ... Талантливый учёный, врач-клиницист, крупный организатор здравоохранения – Вы прошли большой, насыщенный профессиональный путь, добились успеха в важной, ответственной, по-настоящему благородной и милосердной работе. И долгие годы честно служите делу, людям", - говорится в сообщении. Глава страны также отметил его значимую общественную, просветительскую деятельность и искреннюю заботу о сохранении и продолжении богатейших традиций отечественной медицины. В заключение Путин пожелал Рошалю "здоровья и всего наилучшего".В 2015 году Рошаль был назначен президентом Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы, вошел в Национальный совет при президенте РФ по профессиональным квалификациям и стал председателем Совета по профессиональным квалификациям в здравоохранении Национальной медицинской палаты.Леонид Рошаль награжден орденами Мужества (2002), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008), Почета (2013), Александра Невского (2019). Отмечен наградами иностранных государств: орденом "Полярная звезда" (Монголия), орденом Почетного легиона (Франция). Он имеет титул "Детский доктор мира" (присвоенный журналистами в 1996 году), звание "Посол доброй воли" (Международная академия науки, образования, искусства, США, 2006).

https://ria.ru/20230422/roshal-1867059739.html

https://ria.ru/20230225/khirurg-1854336286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, леонид рошаль