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В муниципальном округе Курганской области объявили режим ЧС

В муниципальном округе Курганской области объявили режим ЧС - РИА Новости, 27.04.2023

В муниципальном округе Курганской области объявили режим ЧС

Режим ЧС объявили в Кетовском муниципальном округе Курганской области в четверг из-за бушующих пожаров, автоинспекторы контролируют ситуацию вблизи задымленной... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:31

2023-04-27T16:31

2023-04-27T16:39

происшествия

курганская область

россия

челябинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Режим ЧС объявили в Кетовском муниципальном округе Курганской области в четверг из-за бушующих пожаров, автоинспекторы контролируют ситуацию вблизи задымленной трассы, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе увеличилась до 6 тысяч квадратных метров (было 2,5 тысячи кв. м.), огнем охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горит на 80 гектарах. К месту пожара направлены вертолет Ми-8, а также аэромобильные группировки от Тюменской, Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС. Идет эвакуация жителей деревни и пациентов и персонала Сычевского психоневрологического интерната – это около 200 человек."Сегодня, 27 апреля 2023 года, в 15.20 (13.20 мск) на территории Кетовского муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации. Автодорога "Иртыш" в районе станции Введенское и деревни Логоушка в направлении областного центра находится под контролем дорожных полицейских", - говорится в сообщении.Сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме и осуществляют сплошную остановку транспорта, проводят беседы с водителями, обращают внимание на необходимость снижать скорость до безопасной, уточняется в сообщении. Также предлагается отказаться от поездок по автодороге "Иртыш" на территории Кетовского округа либо найти альтернативные пути объезда, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html

курганская область

россия

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происшествия, курганская область, россия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), угибдд, ми-8 амтш