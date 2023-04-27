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В муниципальном округе Курганской области объявили режим ЧС - РИА Новости, 27.04.2023
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16:31 27.04.2023 (обновлено: 16:39 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/rezhim-1868191265.html
В муниципальном округе Курганской области объявили режим ЧС
В муниципальном округе Курганской области объявили режим ЧС - РИА Новости, 27.04.2023
В муниципальном округе Курганской области объявили режим ЧС
Режим ЧС объявили в Кетовском муниципальном округе Курганской области в четверг из-за бушующих пожаров, автоинспекторы контролируют ситуацию вблизи задымленной... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:31
2023-04-27T16:39
происшествия
курганская область
россия
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
угибдд
ми-8 амтш
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Режим ЧС объявили в Кетовском муниципальном округе Курганской области в четверг из-за бушующих пожаров, автоинспекторы контролируют ситуацию вблизи задымленной трассы, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе увеличилась до 6 тысяч квадратных метров (было 2,5 тысячи кв. м.), огнем охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горит на 80 гектарах. К месту пожара направлены вертолет Ми-8, а также аэромобильные группировки от Тюменской, Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС. Идет эвакуация жителей деревни и пациентов и персонала Сычевского психоневрологического интерната – это около 200 человек."Сегодня, 27 апреля 2023 года, в 15.20 (13.20 мск) на территории Кетовского муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации. Автодорога "Иртыш" в районе станции Введенское и деревни Логоушка в направлении областного центра находится под контролем дорожных полицейских", - говорится в сообщении.Сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме и осуществляют сплошную остановку транспорта, проводят беседы с водителями, обращают внимание на необходимость снижать скорость до безопасной, уточняется в сообщении. Также предлагается отказаться от поездок по автодороге "Иртыш" на территории Кетовского округа либо найти альтернативные пути объезда, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html
курганская область
россия
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происшествия, курганская область, россия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), угибдд, ми-8 амтш
Происшествия, Курганская область, Россия, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), УГИБДД, Ми-8 АМТШ
В муниципальном округе Курганской области объявили режим ЧС

В Кетовском муниципальном округе Курганской области объявили режим ЧС из-за пожаров

© Фото : страница губернатора Курганской области Вадима Шумкова во ВКонтактеПожар в Курганской области
Пожар в Курганской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : страница губернатора Курганской области Вадима Шумкова во ВКонтакте
Пожар в Курганской области. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Режим ЧС объявили в Кетовском муниципальном округе Курганской области в четверг из-за бушующих пожаров, автоинспекторы контролируют ситуацию вблизи задымленной трассы, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.
Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе увеличилась до 6 тысяч квадратных метров (было 2,5 тысячи кв. м.), огнем охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горит на 80 гектарах. К месту пожара направлены вертолет Ми-8, а также аэромобильные группировки от Тюменской, Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС. Идет эвакуация жителей деревни и пациентов и персонала Сычевского психоневрологического интерната – это около 200 человек.
"Сегодня, 27 апреля 2023 года, в 15.20 (13.20 мск) на территории Кетовского муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации. Автодорога "Иртыш" в районе станции Введенское и деревни Логоушка в направлении областного центра находится под контролем дорожных полицейских", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме и осуществляют сплошную остановку транспорта, проводят беседы с водителями, обращают внимание на необходимость снижать скорость до безопасной, уточняется в сообщении. Также предлагается отказаться от поездок по автодороге "Иртыш" на территории Кетовского округа либо найти альтернативные пути объезда, добавляется в сообщении.
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ПроисшествияКурганская областьРоссияЧелябинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УГИБДДМи-8 АМТШ
 
 
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