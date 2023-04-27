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ГПМ опроверг данные о выделении 30 миллиардов рублей на обновление Rutube - РИА Новости, 27.04.2023
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16:22 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/retube-1868185890.html
ГПМ опроверг данные о выделении 30 миллиардов рублей на обновление Rutube
ГПМ опроверг данные о выделении 30 миллиардов рублей на обновление Rutube - РИА Новости, 27.04.2023
ГПМ опроверг данные о выделении 30 миллиардов рублей на обновление Rutube
"Газпром-Медиа Холдинг" опроверг информацию в СМИ о планах закупок на 30 миллиардов рублей для обновления Rutube. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:22
2023-04-27T16:22
экономика
rutube
газпром-медиа холдинг
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. "Газпром-Медиа Холдинг" опроверг информацию в СМИ о планах закупок на 30 миллиардов рублей для обновления Rutube. Ранее "Коммерсант" сообщил, что видеохостинг Rutube намерен потратить около 30 млрд рублей на обновление. "Информация о масштабных тратах, 30 млрд рублей, платформы Rutube на развитие инфраструктуры видеохостинга не соответствует действительности. Таких планов на закупку серверов ни у платформы Rutube, ни у "Газпром-Медиа-Холдинга" не существует", - сказал заместитель генерального директора ГПМ Сергей Косинский, слова которого опубликованы в Telegram-канале видеохостинга.
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экономика, rutube, газпром-медиа холдинг
Экономика, Rutube, Газпром-Медиа Холдинг
ГПМ опроверг данные о выделении 30 миллиардов рублей на обновление Rutube

ГПМ опроверг информацию СМИ о планах потратить 30 миллиардов рублей на обновление Rutube

© Предоставлено пресс-службой RutubeВидеохостинг Rutube
Видеохостинг Rutube
© Предоставлено пресс-службой Rutube
Видеохостинг Rutube. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. "Газпром-Медиа Холдинг" опроверг информацию в СМИ о планах закупок на 30 миллиардов рублей для обновления Rutube.
Ранее "Коммерсант" сообщил, что видеохостинг Rutube намерен потратить около 30 млрд рублей на обновление.
"Информация о масштабных тратах, 30 млрд рублей, платформы Rutube на развитие инфраструктуры видеохостинга не соответствует действительности. Таких планов на закупку серверов ни у платформы Rutube, ни у "Газпром-Медиа-Холдинга" не существует", - сказал заместитель генерального директора ГПМ Сергей Косинский, слова которого опубликованы в Telegram-канале видеохостинга.
Стенд компании Rutube - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Rutube не ставит себе задачу заменить YouTube в России
14 марта, 10:56
 
ЭкономикаRutubeГазпром-Медиа Холдинг
 
 
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