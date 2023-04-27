https://ria.ru/20230427/razvitie-1868148135.html
Правительство утвердило программу развития новых российских регионов
Правительство утвердило программу развития новых российских регионов - РИА Новости, 27.04.2023
Правительство утвердило программу развития новых российских регионов
Правительство утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых российских регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:45
2023-04-27T14:45
2023-04-27T21:43
россия
экономика
москва
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815235363_0:76:3138:1841_1920x0_80_0_0_779b7b5e467a08a1e435715d6286d500.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА новости. Правительство утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых российских регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Правительством подготовлена и принята долгосрочная программа социально-экономического развития этих субъектов. В рамках ее выполнения планируем перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, в целом сформировать условия для дальнейшего роста, а главное для благосостояния граждан и защиты их прав", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что предстоит практически заново выстроить системы здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры, спорта."Ряд важных законодательных актов уже принят. Теперь необходимо последовательно выполнять запланированные мероприятия, чтобы новые регионы стали единым целом со всей страной", - сказал премьер.
https://ria.ru/20230419/pomosch-1866430437.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815235363_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_57b7a314b3f8d940e30e46fcda92ba0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, москва, михаил мишустин
Россия, Экономика, Москва, Михаил Мишустин
Правительство утвердило программу развития новых российских регионов
Правительство утвердило программу социально-экономического развития новых регионов России
МОСКВА, 27 апр — РИА новости. Правительство утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых российских регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительством подготовлена и принята долгосрочная программа социально-экономического развития этих субъектов. В рамках ее выполнения планируем перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, в целом сформировать условия для дальнейшего роста, а главное для благосостояния граждан и защиты их прав", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин отметил, что предстоит практически заново выстроить системы здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры, спорта.
"Ряд важных законодательных актов уже принят. Теперь необходимо последовательно выполнять запланированные мероприятия, чтобы новые регионы стали единым целом со всей страной", - сказал премьер.
Путин призвал помочь жителям новых регионов из-за дисбаланса цен и зарплат