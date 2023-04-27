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Правительство утвердило программу развития новых российских регионов - РИА Новости, 27.04.2023
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14:45 27.04.2023 (обновлено: 21:43 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/razvitie-1868148135.html
Правительство утвердило программу развития новых российских регионов
Правительство утвердило программу развития новых российских регионов - РИА Новости, 27.04.2023
Правительство утвердило программу развития новых российских регионов
Правительство утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых российских регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:45
2023-04-27T21:43
россия
экономика
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 апр — РИА новости. Правительство утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых российских регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Правительством подготовлена и принята долгосрочная программа социально-экономического развития этих субъектов. В рамках ее выполнения планируем перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, в целом сформировать условия для дальнейшего роста, а главное для благосостояния граждан и защиты их прав", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что предстоит практически заново выстроить системы здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры, спорта."Ряд важных законодательных актов уже принят. Теперь необходимо последовательно выполнять запланированные мероприятия, чтобы новые регионы стали единым целом со всей страной", - сказал премьер.
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россия, экономика, москва, михаил мишустин
Россия, Экономика, Москва, Михаил Мишустин
Правительство утвердило программу развития новых российских регионов

Правительство утвердило программу социально-экономического развития новых регионов России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБаннер на фасаде одного из зданий в Донецке
Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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МОСКВА, 27 апр — РИА новости. Правительство утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых российских регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительством подготовлена и принята долгосрочная программа социально-экономического развития этих субъектов. В рамках ее выполнения планируем перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, в целом сформировать условия для дальнейшего роста, а главное для благосостояния граждан и защиты их прав", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин отметил, что предстоит практически заново выстроить системы здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры, спорта.
"Ряд важных законодательных актов уже принят. Теперь необходимо последовательно выполнять запланированные мероприятия, чтобы новые регионы стали единым целом со всей страной", - сказал премьер.
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