https://ria.ru/20230427/razvitie-1868148135.html

Правительство утвердило программу развития новых российских регионов

Правительство утвердило программу развития новых российских регионов - РИА Новости, 27.04.2023

Правительство утвердило программу развития новых российских регионов

Правительство утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых российских регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:45

2023-04-27T14:45

2023-04-27T21:43

россия

экономика

москва

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 апр — РИА новости. Правительство утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых российских регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Правительством подготовлена и принята долгосрочная программа социально-экономического развития этих субъектов. В рамках ее выполнения планируем перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, в целом сформировать условия для дальнейшего роста, а главное для благосостояния граждан и защиты их прав", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что предстоит практически заново выстроить системы здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры, спорта."Ряд важных законодательных актов уже принят. Теперь необходимо последовательно выполнять запланированные мероприятия, чтобы новые регионы стали единым целом со всей страной", - сказал премьер.

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россия, экономика, москва, михаил мишустин