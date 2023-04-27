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В Киеве заявили, что у ВСУ заканчиваются ракеты к советской системе ПВО - РИА Новости, 27.04.2023
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11:58 27.04.2023 (обновлено: 13:03 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/rakety-1868076511.html
В Киеве заявили, что у ВСУ заканчиваются ракеты к советской системе ПВО
В Киеве заявили, что у ВСУ заканчиваются ракеты к советской системе ПВО - РИА Новости, 27.04.2023
В Киеве заявили, что у ВСУ заканчиваются ракеты к советской системе ПВО
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью, что у Киева истощаются запасы ракет к советской системе противовоздушной обороны, нужны западные... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:58
2023-04-27T13:03
россия
украина
киев
алексей резников
дмитрий песков
сергей лавров
рбк (медиагруппа)
министерство обороны сша
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью, что у Киева истощаются запасы ракет к советской системе противовоздушной обороны, нужны западные системы. Ранее американское издание Wall Street Journal со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона сообщало, что Украина может лишиться ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук" к 13 апреля, а к 3 мая ракеты могут закончиться и для комплексов С-300, в связи с чем без прикрытия систем ПВО останутся порядка 40 критических объектов. "Мы имеем систему (ПВО – ред.) советскую, к которой истощаются запасы ракет. Если они не производятся у нас, и есть только в странах, в которых мы не можем их взять, то надо пополнять чем-то другим. Чем? Западными системами ПВО. Принципиально уже решено, какие это системы, а теперь надо увеличить их количество и количество ракет к ним", - сказал Резников в интервью изданию "РБК-Украина". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230426/rakety-1867821326.html
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россия, украина, киев, алексей резников, дмитрий песков, сергей лавров, рбк (медиагруппа), министерство обороны сша, нато, зрк с-300
Россия, Украина, Киев, Алексей Резников, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, РБК (медиагруппа), Министерство обороны США, НАТО, ЗРК С-300
В Киеве заявили, что у ВСУ заканчиваются ракеты к советской системе ПВО

Глава Минобороны Украины: у ВСУ заканчиваются ракеты к советской системе ПВО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью, что у Киева истощаются запасы ракет к советской системе противовоздушной обороны, нужны западные системы.
Ранее американское издание Wall Street Journal со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона сообщало, что Украина может лишиться ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук" к 13 апреля, а к 3 мая ракеты могут закончиться и для комплексов С-300, в связи с чем без прикрытия систем ПВО останутся порядка 40 критических объектов.
"Мы имеем систему (ПВО – ред.) советскую, к которой истощаются запасы ракет. Если они не производятся у нас, и есть только в странах, в которых мы не можем их взять, то надо пополнять чем-то другим. Чем? Западными системами ПВО. Принципиально уже решено, какие это системы, а теперь надо увеличить их количество и количество ракет к ним", - сказал Резников в интервью изданию "РБК-Украина".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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РоссияУкраинаКиевАлексей РезниковДмитрий ПесковСергей ЛавровРБК (медиагруппа)Министерство обороны СШАНАТОЗРК С-300
 
 
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