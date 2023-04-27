https://ria.ru/20230427/rakety-1868076511.html

В Киеве заявили, что у ВСУ заканчиваются ракеты к советской системе ПВО

В Киеве заявили, что у ВСУ заканчиваются ракеты к советской системе ПВО - РИА Новости, 27.04.2023

В Киеве заявили, что у ВСУ заканчиваются ракеты к советской системе ПВО

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью, что у Киева истощаются запасы ракет к советской системе противовоздушной обороны, нужны западные... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T11:58

2023-04-27T11:58

2023-04-27T13:03

россия

украина

киев

алексей резников

дмитрий песков

сергей лавров

рбк (медиагруппа)

министерство обороны сша

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью, что у Киева истощаются запасы ракет к советской системе противовоздушной обороны, нужны западные системы. Ранее американское издание Wall Street Journal со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона сообщало, что Украина может лишиться ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук" к 13 апреля, а к 3 мая ракеты могут закончиться и для комплексов С-300, в связи с чем без прикрытия систем ПВО останутся порядка 40 критических объектов. "Мы имеем систему (ПВО – ред.) советскую, к которой истощаются запасы ракет. Если они не производятся у нас, и есть только в странах, в которых мы не можем их взять, то надо пополнять чем-то другим. Чем? Западными системами ПВО. Принципиально уже решено, какие это системы, а теперь надо увеличить их количество и количество ракет к ним", - сказал Резников в интервью изданию "РБК-Украина". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230426/rakety-1867821326.html

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украина

киев

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, киев, алексей резников, дмитрий песков, сергей лавров, рбк (медиагруппа), министерство обороны сша, нато, зрк с-300