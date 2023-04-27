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Путин назвал беспилотную отрасль важнейшей для страны - РИА Новости, 27.04.2023
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22:30 27.04.2023 (обновлено: 23:26 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/putin-1868299602.html
Путин назвал беспилотную отрасль важнейшей для страны
Путин назвал беспилотную отрасль важнейшей для страны - РИА Новости, 27.04.2023
Путин назвал беспилотную отрасль важнейшей для страны
Отрасль беспилотных летательных аппаратов - важнейшее направление деятельности России и очень перспективное, в будущем объем инвестиций в эту отрасль составит... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T22:30
2023-04-27T23:26
экономика
владимир путин
россия
технологии
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Отрасль беспилотных летательных аппаратов - важнейшее направление деятельности России и очень перспективное, в будущем объем инвестиций в эту отрасль составит один триллион рублей, заявил президент России Владимир Путин."Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное, сейчас мы только вот с коллегами смотрели, и я видел нарисованную цифру, на ближайшее время объем 500 миллиардов (рублей - ред.), но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка, скорее всего, если мы все вместе, и государство тоже будем работать, то это будет триллион, вот такой будет объем, триллион рублей", - сказал Путин во время презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем.Он добавил, что отрасль БПЛА не только важная, но и интересная, "за ней будущее, во-вторых, здесь концентрируются самые последние разработки по целому ряду направлений".По словам главы государства, нет такой сферы деятельности и сферы экономики, где невозможно было, чтобы применять беспилотные летательные аппараты, кроме того, развитие отрасли БПЛА поднимает конкурентоспособность экономики страны.Для структурных изменений необходимо развивать отрасль беспилотной авиации, также заявил президент России Владимир Путин."Если мы хотим структурных изменений, а мы этого хотим, то мы, конечно, должны все вместе сосредоточить свои усилия на то, чтобы эта отрасль развивалась", - сказал Путин.Глава государства добавил, что ему рассказывали о барьерных трудностях, административных барьерах, которые мешают идти вперед в развитии отрасли, но преодоление таких трудностей крайне важно.Путин в четверг посещает индустриальный парк "Руднево", который входит в особую экономическую зону "Технополис Москва" с марта 2023 года. В настоящее время построено 18 производственных корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, где развернут свои мощности 17 компаний, большая часть из которых будет выпускать беспилотные летательные аппараты.
https://ria.ru/20230427/rudnevo-1868292645.html
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экономика, владимир путин, россия, технологии
Экономика, Владимир Путин, Россия, Технологии
Путин назвал беспилотную отрасль важнейшей для страны

Путин: объем инвестиций в беспилотную отрасль достигнет триллиона рублей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин
 Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Отрасль беспилотных летательных аппаратов - важнейшее направление деятельности России и очень перспективное, в будущем объем инвестиций в эту отрасль составит один триллион рублей, заявил президент России Владимир Путин.
"Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное, сейчас мы только вот с коллегами смотрели, и я видел нарисованную цифру, на ближайшее время объем 500 миллиардов (рублей - ред.), но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка, скорее всего, если мы все вместе, и государство тоже будем работать, то это будет триллион, вот такой будет объем, триллион рублей", - сказал Путин во время презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем.
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Он добавил, что отрасль БПЛА не только важная, но и интересная, "за ней будущее, во-вторых, здесь концентрируются самые последние разработки по целому ряду направлений".
По словам главы государства, нет такой сферы деятельности и сферы экономики, где невозможно было, чтобы применять беспилотные летательные аппараты, кроме того, развитие отрасли БПЛА поднимает конкурентоспособность экономики страны.
Для структурных изменений необходимо развивать отрасль беспилотной авиации, также заявил президент России Владимир Путин.
"Если мы хотим структурных изменений, а мы этого хотим, то мы, конечно, должны все вместе сосредоточить свои усилия на то, чтобы эта отрасль развивалась", - сказал Путин.
Глава государства добавил, что ему рассказывали о барьерных трудностях, административных барьерах, которые мешают идти вперед в развитии отрасли, но преодоление таких трудностей крайне важно.
Путин в четверг посещает индустриальный парк "Руднево", который входит в особую экономическую зону "Технополис Москва" с марта 2023 года. В настоящее время построено 18 производственных корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, где развернут свои мощности 17 компаний, большая часть из которых будет выпускать беспилотные летательные аппараты.
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