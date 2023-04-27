https://ria.ru/20230427/putin-1868281819.html

Путин прибыл в индустриальный парк "Руднево" на совещание по беспилотникам

Путин прибыл в индустриальный парк "Руднево" на совещание по беспилотникам - РИА Новости, 27.04.2023

Путин прибыл в индустриальный парк "Руднево" на совещание по беспилотникам

Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл в индустриальный парк "Руднево", где разворачивается производство беспилотных летательных аппаратов, глава... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T20:42

2023-04-27T20:42

2023-04-27T20:42

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл в индустриальный парк "Руднево", где разворачивается производство беспилотных летательных аппаратов, глава государства проведет здесь совещание по развитию беспилотной авиации. Помимо совещания, Путин также ознакомится с ходом строительства промышленной зоны, с презентацией организаций в сфере беспилотных авиационных систем и осмотрит выставку производителей и эксплуатантов таких систем. На экспозиции в "Руднево" представлены передовые модели беспилотников, сообщается в справочных материалах к мероприятию, предоставленных пресс-службой правительства Москвы. Например, БВС ВТ-440, созданный АО "НПП "Радар ммс". Это многоцелевой беспилотный вертолет, который первым в России официально допущен к эксплуатации в рамках экспериментального правового режима в ЯНАО. ООО "Транспорт будущего" представили грузовой дрон S700 вертикального взлета-посадки, он способен перевозить до 200 килограммов на расстояние до 30 километров. Также на экспозиции презентован самолет с вертикальным взлетом и посадкой T-300 (ООО "Летающие машины Тюринга"). Беспилотник грузоподъемностью до 130 килограммов предназначен для доставки грузов между логистическими центрами. Гражданский беспилотный вертолет SH 450 (ООО "Аэромакс") рассчитан на доставку грузов, но может использоваться и при пожаротушении, поисково-спасательных и мониторинговых работах, проведении экологической экспертизы. Модель создана из отечественных комплектующих, в том числе собственного производства, способна выполнять авиационные работы при плохой видимости и в сложных климатических условиях, осуществлять взлет и посадку на неподготовленных площадках. Среди экспонатов - также модели беспилотников для аэрофотосъемки, сельскохозяйственных и поисково-спасательных работ. Кроме того, представлены технологические решения, предназначенные для контроля полета беспилотников, выявления нарушителей порядка использования воздушного пространства и пресечения их противоправному применению. "Руднево" входит в особую экономическую зону "Технополис Москва" с марта 2023 года. На шести площадках ОЭЗ ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево") общей площадью свыше 260 гектаров работают более 200 компаний. Ежегодно в ОЭЗ открываются 10-15 новых предприятий. Общая площадь территории индустриального парка "Руднево" с учетом развития составит 45 гектаров. В настоящее время построено 18 производственных корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, где развернут свои мощности 17 компаний, большая часть из которых будет выпускать беспилотные летательные аппараты. Вблизи индустриального парка также будет создан полноценный испытательный полигон. Первое производство в индустриальном парке заработало в марте 2023 года - компания "Аэромакс" выпускает гражданские беспилотные вертолеты. В ближайшее время начнут работу "Сибирская навигационная компания" (проектирование и производство БПЛА), "Московский завод БПЛА" (производство и испытания БПЛА), ПАО "Газпром нефть" (центр беспилотных технологий промышленного назначения). Также будут представлены производства в таких сферах как медицинские изделия и оборудование, разработки и производства электрооборудования.

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https://ria.ru/20230421/dron-kamikadze-1866896905.html

https://ria.ru/20230427/nastuplenie-1868031182.html

https://ria.ru/20230426/tank-1867782349.html

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технологии, россия, москва, владимир путин, ангстрем, газпром, бпла, безопасность