https://ria.ru/20230427/putin-1868105616.html

В Кремле анонсировали встречу Путина и Собянина

В Кремле анонсировали встречу Путина и Собянина - РИА Новости, 27.04.2023

В Кремле анонсировали встречу Путина и Собянина

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения индустриального парка "Руднево" планирует "достаточно длительное общение" с мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщил РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:10

2023-04-27T13:10

2023-04-27T13:10

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россия

сергей собянин

владимир путин

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения индустриального парка "Руднево" планирует "достаточно длительное общение" с мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вместе с Собяниным, с предпринимателями нашими, представителями АСИ, он посетит сам парк, осмотрит стенды, макеты, различные объекты, осмотрит цеха производства БПЛА, встретится с предпринимателями, которые работают в этой области, и проведет совещание по вопросам развития беспилотной авиации. Кроме того, запланировано достаточно длительное общение с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным", - сказал Песков. Путин в четверг посетит индустриальный парк "Руднево", который входит в особую экономическую зону "Технополис Москва" с марта 2023 года. В настоящее время построено 18 производственных корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, где развернут свои мощности 17 компаний, большая часть из которых будет выпускать беспилотные летательные аппараты.

https://ria.ru/20230405/kadyrov-1863351736.html

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Владимир Лаврентьев

москва, россия, сергей собянин, владимир путин, дмитрий песков, политика