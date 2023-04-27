В Кремле анонсировали встречу Путина и Собянина
Песков: Путин во время посещения парка "Руднево" пообщается с мэром Москвы Собяниным
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения индустриального парка "Руднево" планирует "достаточно длительное общение" с мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вместе с Собяниным, с предпринимателями нашими, представителями АСИ, он посетит сам парк, осмотрит стенды, макеты, различные объекты, осмотрит цеха производства БПЛА, встретится с предпринимателями, которые работают в этой области, и проведет совещание по вопросам развития беспилотной авиации. Кроме того, запланировано достаточно длительное общение с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным", - сказал Песков.
Путин в четверг посетит индустриальный парк "Руднево", который входит в особую экономическую зону "Технополис Москва" с марта 2023 года. В настоящее время построено 18 производственных корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, где развернут свои мощности 17 компаний, большая часть из которых будет выпускать беспилотные летательные аппараты.