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В Кремле анонсировали встречу Путина и Собянина - РИА Новости, 27.04.2023
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13:10 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/putin-1868105616.html
В Кремле анонсировали встречу Путина и Собянина
В Кремле анонсировали встречу Путина и Собянина - РИА Новости, 27.04.2023
В Кремле анонсировали встречу Путина и Собянина
Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения индустриального парка "Руднево" планирует "достаточно длительное общение" с мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщил РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:10
2023-04-27T13:10
москва
россия
сергей собянин
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения индустриального парка "Руднево" планирует "достаточно длительное общение" с мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вместе с Собяниным, с предпринимателями нашими, представителями АСИ, он посетит сам парк, осмотрит стенды, макеты, различные объекты, осмотрит цеха производства БПЛА, встретится с предпринимателями, которые работают в этой области, и проведет совещание по вопросам развития беспилотной авиации. Кроме того, запланировано достаточно длительное общение с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным", - сказал Песков. Путин в четверг посетит индустриальный парк "Руднево", который входит в особую экономическую зону "Технополис Москва" с марта 2023 года. В настоящее время построено 18 производственных корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, где развернут свои мощности 17 компаний, большая часть из которых будет выпускать беспилотные летательные аппараты.
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москва, россия, сергей собянин, владимир путин, дмитрий песков, политика
Москва, Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина и Собянина

Песков: Путин во время посещения парка "Руднево" пообщается с мэром Москвы Собяниным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения индустриального парка "Руднево" планирует "достаточно длительное общение" с мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вместе с Собяниным, с предпринимателями нашими, представителями АСИ, он посетит сам парк, осмотрит стенды, макеты, различные объекты, осмотрит цеха производства БПЛА, встретится с предпринимателями, которые работают в этой области, и проведет совещание по вопросам развития беспилотной авиации. Кроме того, запланировано достаточно длительное общение с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным", - сказал Песков.
Путин в четверг посетит индустриальный парк "Руднево", который входит в особую экономическую зону "Технополис Москва" с марта 2023 года. В настоящее время построено 18 производственных корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, где развернут свои мощности 17 компаний, большая часть из которых будет выпускать беспилотные летательные аппараты.
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