https://ria.ru/20230427/putin-1868092601.html
Песков прокомментировал вечерний приезд Путина в Кремль
Песков прокомментировал вечерний приезд Путина в Кремль - РИА Новости, 27.04.2023
Песков прокомментировал вечерний приезд Путина в Кремль
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов о приезде Владимира Путина накануне поздно вечером из Ново-Огарево в Кремль,... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:38
2023-04-27T12:38
2023-04-27T13:42
политика
владимир путин
дмитрий песков
москва
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов о приезде Владимира Путина накануне поздно вечером из Ново-Огарево в Кремль, заявил, что это обычная практика, поскольку в четверг президент начал рано проводить встречи в Кремле. В четверг журналисты спросили у Пескова, с чем связана поездка президента в Кремль в среду поздно вечером. "Действительно, Путин приехал в Кремль, потому что вы знаете, у Путина есть квартира в Кремле, где он достаточно часто ночует. Он работал вчера... в Огарево. И закончив все дела в Огарево... потому что сегодня он достаточно рано начал проводить встречи в Кремле", - ответил Песков. Он добавил, что это обычная практика, и она бывает очень часто.
https://ria.ru/20230409/priglashenie-1864059505.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, дмитрий песков, москва
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Москва
Песков прокомментировал вечерний приезд Путина в Кремль
Пресс-секретарь Путина Песков объяснил его вечерний приезд в Кремль планируемыми встречами
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов о приезде Владимира Путина накануне поздно вечером из Ново-Огарево в Кремль, заявил, что это обычная практика, поскольку в четверг президент начал рано проводить встречи в Кремле.
В четверг журналисты спросили у Пескова, с чем связана поездка президента в Кремль в среду поздно вечером.
"Действительно, Путин приехал в Кремль, потому что вы знаете, у Путина есть квартира в Кремле, где он достаточно часто ночует. Он работал вчера... в Огарево. И закончив все дела в Огарево... потому что сегодня он достаточно рано начал проводить встречи в Кремле", - ответил Песков. Он добавил, что это обычная практика, и она бывает очень часто.
Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле