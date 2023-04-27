https://ria.ru/20230427/putin-1868092601.html

Песков прокомментировал вечерний приезд Путина в Кремль

Песков прокомментировал вечерний приезд Путина в Кремль - РИА Новости, 27.04.2023

Песков прокомментировал вечерний приезд Путина в Кремль

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов о приезде Владимира Путина накануне поздно вечером из Ново-Огарево в Кремль,... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:38

2023-04-27T12:38

2023-04-27T13:42

политика

владимир путин

дмитрий песков

москва

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов о приезде Владимира Путина накануне поздно вечером из Ново-Огарево в Кремль, заявил, что это обычная практика, поскольку в четверг президент начал рано проводить встречи в Кремле. В четверг журналисты спросили у Пескова, с чем связана поездка президента в Кремль в среду поздно вечером. "Действительно, Путин приехал в Кремль, потому что вы знаете, у Путина есть квартира в Кремле, где он достаточно часто ночует. Он работал вчера... в Огарево. И закончив все дела в Огарево... потому что сегодня он достаточно рано начал проводить встречи в Кремле", - ответил Песков. Он добавил, что это обычная практика, и она бывает очень часто.

https://ria.ru/20230409/priglashenie-1864059505.html

москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, дмитрий песков, москва