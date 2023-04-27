https://ria.ru/20230427/putin-1868025398.html
Совещание по развитию беспилотников с участием Владимира Путина
Совещание по развитию беспилотников с участием Владимира Путина - РИА Новости, 27.04.2023
Совещание по развитию беспилотников с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию беспилотных летательных аппаратов. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T23:37
2023-04-27T23:37
2023-04-27T23:37
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию беспилотных летательных аппаратов.
россия
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РИА Новости
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4.7
96
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LIVE: Путин на совещании по развитию беспилотных летательных аппаратов
LIVE: Путин на совещании по развитию беспилотных летательных аппаратов
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Совещание по развитию беспилотников с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию беспилотных летательных аппаратов.
2023-04-27T23:37
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PT1S
Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию беспилотных летательных аппаратов.