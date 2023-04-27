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Пушков одним фото показал политическое фиаско Запада
Пушков одним фото показал политическое фиаско Запада - РИА Новости, 27.04.2023
Пушков одним фото показал политическое фиаско Запада
Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо стал символом политического поражения Запада в Латинской Америке, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T01:20
2023-04-27T01:20
2023-04-27T02:29
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо стал символом политического поражения Запада в Латинской Америке, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков."Хуан Гуаидо, несостоявшийся президент Венесуэлы, которого всеми силами продавливал на этот пост весь Запад во главе с США, а ныне уже прочно забытый и оставленный своими спонсорами, в одиночестве прибыл в Майами. Символ политического поражения западного альянса в Латинской Америке", - написал Пушков в своем Telegram-канале, сопроводив пост фото оппозиционера в американском аэропорту.Ранее Гуаидо заявил, что нелегально покинул Венесуэлу, пешком перейдя в Колумбию, опасаясь обвинений со стороны Каракаса. Он также заявил о намерении встретиться с международными делегациями, которые прибывают в Колумбию для участия в саммите 25 апреля. На следующий день он написал, что его изгнали из Колумбии, поэтому он направляется в США.При этом глава МИД Колумбии Альваро Лейва Дуран сообщил, что Гуаидо не выдворяли из страны, во время пребывания в Колумбии его сопровождали американские агенты, они же предоставили ему билет и организовали вылет в США.
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в мире, колумбия, сша, венесуэла, хуан гуаидо, алексей пушков
В мире, Колумбия, США, Венесуэла, Хуан Гуаидо, Алексей Пушков
Пушков одним фото показал политическое фиаско Запада
Сенатор Пушков назвал Гуаидо символом поражения Запада в Латинской Америке