https://ria.ru/20230427/pushilin-1868164124.html

Пушилин намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы ДНР в 2023 году

Пушилин намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы ДНР в 2023 году - РИА Новости, 27.04.2023

Пушилин намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы ДНР в 2023 году

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона в 2023 году. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:28

2023-04-27T15:28

2023-04-27T16:13

донецкая народная республика

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона в 2023 году."Да, я принял такое решение. Это моя ответственность, причем даже не с 2018 года, а с 2014-го. За все процессы, которые происходят (в республике), я чувствую внутреннюю ответственность", - сказал Пушилин в ответ на соответствующий вопрос в ходе прямой линии с жителями ДНР."Да, я принял такое решение. Это моя ответственность, причем даже не с 2018 года, а с 2014-го. Я стоял у истоков создания республики, поэтому за все процессы, которые происходят, я чувствую свою внутреннюю ответственность. Если будет соответствующая поддержка, будем работать", - сказал Пушилин, отвечая на соответствующий вопрос в ходе прямой линии с жителями ДНР.По его словам, за эти годы удалось достичь главной цели - стать субъектом РФ, однако впереди еще много задач.В декабре прошлого года Пушилин сообщал, что выборы главы ДНР состоятся во второе воскресенье сентября 2023 года.

https://ria.ru/20230427/nastuplenie-1868031182.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, россия