https://ria.ru/20230427/proslushka-1868166031.html

СМИ сообщили о вероятной прослушке переговоров ФРГ и Китая со стороны США

СМИ сообщили о вероятной прослушке переговоров ФРГ и Китая со стороны США - РИА Новости, 27.04.2023

СМИ сообщили о вероятной прослушке переговоров ФРГ и Китая со стороны США

Спецслужбы США вели тайное наблюдение за закрытой встречей представителей министерства Германии с китайской делегацией в феврале этого года, сообщают издание... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:33

2023-04-27T15:33

2023-04-27T15:33

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сша

германия

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БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Спецслужбы США вели тайное наблюдение за закрытой встречей представителей министерства Германии с китайской делегацией в феврале этого года, сообщают издание Zeit и телеканал ARD, проанализировавшие появившийся в интернете документ, предположительно, представляющий собой сводку американской разведки. "Примечательно в документе не столько его содержание, сколько тот факт, что США, по-видимому, всё еще шпионят за немецкими правительственными учреждениями", - сообщает телеканал, совместно с Zeit сохранивший и изучивший документ, который был удален через некоторое время после публикации в сети. По содержащимся в документе данным, достоверность которых ARD пока не удалось подтвердить, США, по всей видимости, пристально следили за состоявшейся 20 февраля этого года в Берлине закрытой встречей представителей китайской армии и Минобороны Германии и были в курсе того, что обсуждалось на этих встречах. Также, согласно расследованию телеканала и газеты, в документе сообщается, что министерство обороны Германии отказывается от более глубокого сотрудничества с Китайской Народной Республикой, пока Китай не станет более транспарентным. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан 13 апреля по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем то, что их разделяет". В 2013 году Эдвард Сноуден инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После разоблачений Сноудена стало известно о том, что спецслужбы США шпионили за сотнями тысяч граждан в Германии, прослушивали мобильный телефон канцлера Ангелы Меркель. Немецкая разведывательная служба BND, которая прямо подчиняется ведомству канцлера, помогала американцам следить за целями в Европе.

https://ria.ru/20230409/proslushka-1864060652.html

https://ria.ru/20221107/proslushka-1829550184.html

https://ria.ru/20220605/zakharova-1793274998.html

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