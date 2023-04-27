https://ria.ru/20230427/proryv-1868139102.html
Разнесут в щепки. Что будет при встрече Т-90М "Прорыв" с западными танками
Разнесут в щепки. Что будет при встрече Т-90М "Прорыв" с западными танками - РИА Новости, 27.04.2023
Разнесут в щепки. Что будет при встрече Т-90М "Прорыв" с западными танками
ВСУ получили почти всю технику, которую Запад должен был поставить для контрнаступления, заявили в Пентагоне. В том числе и танки: M1A2 Abrams, немецкие Leopard РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:20
2023-04-27T14:20
2023-04-27T14:21
специальная военная операция на украине
россия
германия
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
украина
т-90м
т-72 "урал"
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. ВСУ получили почти всю технику, которую Запад должен был поставить для контрнаступления, заявили в Пентагоне. В том числе и танки: M1A2 Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Но у России есть что противопоставить им на поле боя.Что получила Украина?Киевская пропаганда пытается рекламировать поставки как непобедимую танковую армаду. За 14 месяцев конфликта Запад планировал передать ВСУ около 700 машин. Однако, большинство техники — старые советские Т-72, более трех с половиной сотен единиц. Либо их модификации — польские PT-91 и словенские М-55.Однако, технику натовского образца Украина все же получила:Гордость североатлантического альянсаНаиболее грозный из образцов — Leopard 2. По числу произведенных машин уступает в НАТО только "Абрамсу". Это танк классической компоновки. Двигатель, трансмиссия и системы, обеспечивающие их работу расположены в кормовой части, боевое отделение — в средней, а системы управления — в лобовой.Машину обслуживает экипаж из четырех человек: командир, механик-водитель, оператор-наводчик и заряжающий. Орудие — гладкоствольное с калибром 120 миллиметров. Двигатель — 1500 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе — 72 километра в час, запас хода — до 550 километров.И на этого зверя у российских танкистов есть управа.Российский ответСамый опасный оппонент "Леопарда" из арсенала российской армии — Т-90М "Прорыв". Это глубокая модернизация "девяностого", принятого на вооружение уже после распада СССР.Танк хорошо защищен: лоб корпуса и башни прикрывает комбинированная браня с дополнительной накладной защитой. От кумулятивных снарядов спасает комплекс динамической защиты "Реликт", который может противостоять даже новейшим противотанковым ракетам.Дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил вместе с агрегатами трансмиссии образует систему-моноблок — это облегчает обслуживание и ремонт. Максимальная скорость на шоссе — 70 километров в час, запас хода — 550 километров.При этом Т-90М оснащен вспомогательной силовой установкой, подающей ток даже при выключенном основном двигателе. Это позволяет применять танк из засад — его предшественникам для выстрела требовалось сперва завестись, что привлекало внимание.У "Леопарда" и "Прорыва" сопоставимые боевые характеристики. По словам экспертов, они способны поразить друг друга с расстояния менее двух километров. На большей дистанции бои на Украине ведутся не так часто.Но время танковых сражений, решающих судьбы военных кампаний осталось в прошлом. Теперь куда большую угрозу представляют вертолеты. Попадание одной ракеты "Вихрь-М", которыми оснащены российские Ка-52, в крышу башни или моторное отделение гарантировано уничтожает Leopard. А наводятся они с дистанции в десять километров, что дает возможность летчикам защититься от ПВО.
https://ria.ru/20230426/iskander-1867849194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, украина, т-90м, т-72 "урал", ка-52 "аллигатор", нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Украина, Т-90М, Т-72 "Урал", Ка-52 "Аллигатор", НАТО
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. ВСУ получили почти всю технику, которую Запад должен был поставить для контрнаступления, заявили в Пентагоне. В том числе и танки: M1A2 Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Но у России есть что противопоставить им на поле боя.
Киевская пропаганда пытается рекламировать поставки как непобедимую танковую армаду. За 14 месяцев конфликта Запад планировал передать ВСУ около 700 машин. Однако, большинство техники — старые советские Т-72
, более трех с половиной сотен единиц. Либо их модификации — польские PT-91 и словенские М-55.
Однако, технику натовского образца Украина все же получила:
- 14 Challenger 2 из Великобритании;
- 14 Leopard 2A4 из Польши;
- более сотни Leopard 1A5 из Германии, Дании и Нидерландов;
- по восемь Leopard 2A4 из Канады и Норвегии;
- шесть Leopard 2A4 из Испании;
- 18 Leopard 2A6 из Германии и три — из Португалии;
- десять шведских Strv 122 (модернизация Leopard 2A5);
- 31 M1 Abrams из США.
Гордость североатлантического альянса
Наиболее грозный из образцов — Leopard 2. По числу произведенных машин уступает в НАТО
только "Абрамсу". Это танк классической компоновки. Двигатель, трансмиссия и системы, обеспечивающие их работу расположены в кормовой части, боевое отделение — в средней, а системы управления — в лобовой.
Машину обслуживает экипаж из четырех человек: командир, механик-водитель, оператор-наводчик и заряжающий. Орудие — гладкоствольное с калибром 120 миллиметров. Двигатель — 1500 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе — 72 километра в час, запас хода — до 550 километров.
И на этого зверя у российских танкистов есть управа.
Самый опасный оппонент "Леопарда" из арсенала российской армии — Т-90М "Прорыв". Это глубокая модернизация "девяностого", принятого на вооружение уже после распада СССР
.
Танк хорошо защищен: лоб корпуса и башни прикрывает комбинированная браня с дополнительной накладной защитой. От кумулятивных снарядов спасает комплекс динамической защиты "Реликт", который может противостоять даже новейшим противотанковым ракетам.
Дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил вместе с агрегатами трансмиссии образует систему-моноблок — это облегчает обслуживание и ремонт. Максимальная скорость на шоссе — 70 километров в час, запас хода — 550 километров.
При этом Т-90М оснащен вспомогательной силовой установкой, подающей ток даже при выключенном основном двигателе. Это позволяет применять танк из засад — его предшественникам для выстрела требовалось сперва завестись, что привлекало внимание.
У "Леопарда" и "Прорыва" сопоставимые боевые характеристики. По словам экспертов, они способны поразить друг друга с расстояния менее двух километров. На большей дистанции бои на Украине ведутся не так часто.
Но время танковых сражений, решающих судьбы военных кампаний осталось в прошлом. Теперь куда большую угрозу представляют вертолеты. Попадание одной ракеты "Вихрь-М", которыми оснащены российские Ка-52
, в крышу башни или моторное отделение гарантировано уничтожает Leopard. А наводятся они с дистанции в десять километров, что дает возможность летчикам защититься от ПВО.
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