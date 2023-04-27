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Разнесут в щепки. Что будет при встрече Т-90М "Прорыв" с западными танками - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 27.04.2023 (обновлено: 14:21 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/proryv-1868139102.html
Разнесут в щепки. Что будет при встрече Т-90М "Прорыв" с западными танками
Разнесут в щепки. Что будет при встрече Т-90М "Прорыв" с западными танками - РИА Новости, 27.04.2023
Разнесут в щепки. Что будет при встрече Т-90М "Прорыв" с западными танками
ВСУ получили почти всю технику, которую Запад должен был поставить для контрнаступления, заявили в Пентагоне. В том числе и танки: M1A2 Abrams, немецкие Leopard РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:20
2023-04-27T14:21
специальная военная операция на украине
россия
германия
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
украина
т-90м
т-72 "урал"
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. ВСУ получили почти всю технику, которую Запад должен был поставить для контрнаступления, заявили в Пентагоне. В том числе и танки: M1A2 Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Но у России есть что противопоставить им на поле боя.Что получила Украина?Киевская пропаганда пытается рекламировать поставки как непобедимую танковую армаду. За 14 месяцев конфликта Запад планировал передать ВСУ около 700 машин. Однако, большинство техники — старые советские Т-72, более трех с половиной сотен единиц. Либо их модификации — польские PT-91 и словенские М-55.Однако, технику натовского образца Украина все же получила:Гордость североатлантического альянсаНаиболее грозный из образцов — Leopard 2. По числу произведенных машин уступает в НАТО только "Абрамсу". Это танк классической компоновки. Двигатель, трансмиссия и системы, обеспечивающие их работу расположены в кормовой части, боевое отделение — в средней, а системы управления — в лобовой.Машину обслуживает экипаж из четырех человек: командир, механик-водитель, оператор-наводчик и заряжающий. Орудие — гладкоствольное с калибром 120 миллиметров. Двигатель — 1500 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе — 72 километра в час, запас хода — до 550 километров.И на этого зверя у российских танкистов есть управа.Российский ответСамый опасный оппонент "Леопарда" из арсенала российской армии — Т-90М "Прорыв". Это глубокая модернизация "девяностого", принятого на вооружение уже после распада СССР.Танк хорошо защищен: лоб корпуса и башни прикрывает комбинированная браня с дополнительной накладной защитой. От кумулятивных снарядов спасает комплекс динамической защиты "Реликт", который может противостоять даже новейшим противотанковым ракетам.Дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил вместе с агрегатами трансмиссии образует систему-моноблок — это облегчает обслуживание и ремонт. Максимальная скорость на шоссе — 70 километров в час, запас хода — 550 километров.При этом Т-90М оснащен вспомогательной силовой установкой, подающей ток даже при выключенном основном двигателе. Это позволяет применять танк из засад — его предшественникам для выстрела требовалось сперва завестись, что привлекало внимание.У "Леопарда" и "Прорыва" сопоставимые боевые характеристики. По словам экспертов, они способны поразить друг друга с расстояния менее двух километров. На большей дистанции бои на Украине ведутся не так часто.Но время танковых сражений, решающих судьбы военных кампаний осталось в прошлом. Теперь куда большую угрозу представляют вертолеты. Попадание одной ракеты "Вихрь-М", которыми оснащены российские Ка-52, в крышу башни или моторное отделение гарантировано уничтожает Leopard. А наводятся они с дистанции в десять километров, что дает возможность летчикам защититься от ПВО.
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россия, германия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, украина, т-90м, т-72 "урал", ка-52 "аллигатор", нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Украина, Т-90М, Т-72 "Урал", Ка-52 "Аллигатор", НАТО

Разнесут в щепки. Что будет при встрече Т-90М "Прорыв" с западными танками

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. ВСУ получили почти всю технику, которую Запад должен был поставить для контрнаступления, заявили в Пентагоне. В том числе и танки: M1A2 Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Но у России есть что противопоставить им на поле боя.

Что получила Украина?

Киевская пропаганда пытается рекламировать поставки как непобедимую танковую армаду. За 14 месяцев конфликта Запад планировал передать ВСУ около 700 машин. Однако, большинство техники — старые советские Т-72, более трех с половиной сотен единиц. Либо их модификации — польские PT-91 и словенские М-55.
Однако, технику натовского образца Украина все же получила:
© AP Photo / Michal DyjukУкраинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша

Гордость североатлантического альянса

Наиболее грозный из образцов — Leopard 2. По числу произведенных машин уступает в НАТО только "Абрамсу". Это танк классической компоновки. Двигатель, трансмиссия и системы, обеспечивающие их работу расположены в кормовой части, боевое отделение — в средней, а системы управления — в лобовой.
Машину обслуживает экипаж из четырех человек: командир, механик-водитель, оператор-наводчик и заряжающий. Орудие — гладкоствольное с калибром 120 миллиметров. Двигатель — 1500 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе — 72 километра в час, запас хода — до 550 километров.
И на этого зверя у российских танкистов есть управа.
CC BY 2.0 / Detmar Modes / Немецкий танк Leopard 2 A5
Немецкий танк Leopard 2 A5 - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
CC BY 2.0 / Detmar Modes /
Немецкий танк Leopard 2 A5

Российский ответ

Самый опасный оппонент "Леопарда" из арсенала российской армии — Т-90М "Прорыв". Это глубокая модернизация "девяностого", принятого на вооружение уже после распада СССР.
Танк хорошо защищен: лоб корпуса и башни прикрывает комбинированная браня с дополнительной накладной защитой. От кумулятивных снарядов спасает комплекс динамической защиты "Реликт", который может противостоять даже новейшим противотанковым ракетам.
Дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил вместе с агрегатами трансмиссии образует систему-моноблок — это облегчает обслуживание и ремонт. Максимальная скорость на шоссе — 70 километров в час, запас хода — 550 километров.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
При этом Т-90М оснащен вспомогательной силовой установкой, подающей ток даже при выключенном основном двигателе. Это позволяет применять танк из засад — его предшественникам для выстрела требовалось сперва завестись, что привлекало внимание.
У "Леопарда" и "Прорыва" сопоставимые боевые характеристики. По словам экспертов, они способны поразить друг друга с расстояния менее двух километров. На большей дистанции бои на Украине ведутся не так часто.
Но время танковых сражений, решающих судьбы военных кампаний осталось в прошлом. Теперь куда большую угрозу представляют вертолеты. Попадание одной ракеты "Вихрь-М", которыми оснащены российские Ка-52, в крышу башни или моторное отделение гарантировано уничтожает Leopard. А наводятся они с дистанции в десять километров, что дает возможность летчикам защититься от ПВО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияГерманияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАУкраинаТ-90МТ-72 "Урал"Ка-52 "Аллигатор"НАТО
 
 
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