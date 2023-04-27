https://ria.ru/20230427/proekt-1868258052.html

В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности коучей

В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности коучей - РИА Новости, 27.04.2023

В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности коучей

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес законопроект о регулировании деятельности коучей и информирования ими о своей деятельности органов... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T19:01

2023-04-27T19:01

2023-04-27T19:39

борис чернышов (депутат)

госдума рф

лдпр

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6b53869057ceda1d10526b1fd1a9ec8.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес законопроект о регулировании деятельности коучей и информирования ими о своей деятельности органов исполнительной власти.В настоящее время отсутствует комплексное правовое регулирование просветительской деятельности, при этом действующие обстоятельства создают предпосылки для совершения противоправных действий недобросовестными организаторами просветительской деятельности и становятся устоявшейся практикой злоупотребления доверием граждан и пробелами российского законодательства с целью извлечения прибыли, говорится в тексте пояснительной записки к документу."Законопроектом предлагается установить обязанность организаторов предпринимательской деятельности… осуществляющих просветительскую деятельность в сферах, в которых гражданин потенциально подвержен риску причинения вреда жизни, физическому или психологическому здоровью, а также причинения ущерба имуществу, составлять программу просветительской деятельности, предоставлять такую программу для ознакомления участникам просветительской деятельности, уведомлять… органы исполнительной власти", - говорится в тексте пояснительной записки, она имеется в распоряжении РИА Новости.Также там отмечается, что отсутствие конкретных требований к порядку проведения просветительской деятельности приводит к распространению ложной, опасной и недостоверной информации, которая потенциально в силе навредить участнику просветительской деятельности.Кроме того, в пояснительных документах говорится о тенденции обращения граждан в суды с требованиями о возврате денежных средств за неиспользованные занятия по причине фактического несоответствия курса заявленному содержанию, а также выявленного низкого качества оказываемых услуг.В тексте самого законопроекта сообщается, что лица, осуществляющие просветительскую деятельность в ряде сфер, уведомляют о планируемом осуществлении своей деятельности федеральные органы исполнительной власти, при этом форма, порядок направления такого уведомления и прилагаемых к нему документов, а также федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление федерального государственного контроля за просветительской деятельностью, определяются правительством. К регулируемым инициативой сферам деятельности коучей Чернышов относит медицину, психологию и оккультные науки, применение биологических активных добавок, основанные на риске игры, финансовые услуги и финансовую деятельность, ценные бумаги, цифровые финансовые активы, предпринимательскую деятельность.Уведомлять органы власти предполагается не позднее чем за 14 рабочих дней до предполагаемой даты старта курсов с приложением программы просветительской деятельности, отмечается в пояснительных документах.Проект федерального закона вносит изменения в статью 12.2 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

https://ria.ru/20230420/kredit-1866563252.html

https://ria.ru/20230426/inoagenty-1867952805.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр, общество