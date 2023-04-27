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В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности коучей - РИА Новости, 27.04.2023
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19:01 27.04.2023 (обновлено: 19:39 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/proekt-1868258052.html
В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности коучей
В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности коучей - РИА Новости, 27.04.2023
В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности коучей
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес законопроект о регулировании деятельности коучей и информирования ими о своей деятельности органов... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T19:01
2023-04-27T19:39
борис чернышов (депутат)
госдума рф
лдпр
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес законопроект о регулировании деятельности коучей и информирования ими о своей деятельности органов исполнительной власти.В настоящее время отсутствует комплексное правовое регулирование просветительской деятельности, при этом действующие обстоятельства создают предпосылки для совершения противоправных действий недобросовестными организаторами просветительской деятельности и становятся устоявшейся практикой злоупотребления доверием граждан и пробелами российского законодательства с целью извлечения прибыли, говорится в тексте пояснительной записки к документу."Законопроектом предлагается установить обязанность организаторов предпринимательской деятельности… осуществляющих просветительскую деятельность в сферах, в которых гражданин потенциально подвержен риску причинения вреда жизни, физическому или психологическому здоровью, а также причинения ущерба имуществу, составлять программу просветительской деятельности, предоставлять такую программу для ознакомления участникам просветительской деятельности, уведомлять… органы исполнительной власти", - говорится в тексте пояснительной записки, она имеется в распоряжении РИА Новости.Также там отмечается, что отсутствие конкретных требований к порядку проведения просветительской деятельности приводит к распространению ложной, опасной и недостоверной информации, которая потенциально в силе навредить участнику просветительской деятельности.Кроме того, в пояснительных документах говорится о тенденции обращения граждан в суды с требованиями о возврате денежных средств за неиспользованные занятия по причине фактического несоответствия курса заявленному содержанию, а также выявленного низкого качества оказываемых услуг.В тексте самого законопроекта сообщается, что лица, осуществляющие просветительскую деятельность в ряде сфер, уведомляют о планируемом осуществлении своей деятельности федеральные органы исполнительной власти, при этом форма, порядок направления такого уведомления и прилагаемых к нему документов, а также федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление федерального государственного контроля за просветительской деятельностью, определяются правительством. К регулируемым инициативой сферам деятельности коучей Чернышов относит медицину, психологию и оккультные науки, применение биологических активных добавок, основанные на риске игры, финансовые услуги и финансовую деятельность, ценные бумаги, цифровые финансовые активы, предпринимательскую деятельность.Уведомлять органы власти предполагается не позднее чем за 14 рабочих дней до предполагаемой даты старта курсов с приложением программы просветительской деятельности, отмечается в пояснительных документах.Проект федерального закона вносит изменения в статью 12.2 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
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борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр, общество
Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, ЛДПР, Общество
В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности коучей

Вице-спикер Госдуме Чернышов внес законопроект о регулировании деятельности коучей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес законопроект о регулировании деятельности коучей и информирования ими о своей деятельности органов исполнительной власти.
В настоящее время отсутствует комплексное правовое регулирование просветительской деятельности, при этом действующие обстоятельства создают предпосылки для совершения противоправных действий недобросовестными организаторами просветительской деятельности и становятся устоявшейся практикой злоупотребления доверием граждан и пробелами российского законодательства с целью извлечения прибыли, говорится в тексте пояснительной записки к документу.
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"Законопроектом предлагается установить обязанность организаторов предпринимательской деятельности… осуществляющих просветительскую деятельность в сферах, в которых гражданин потенциально подвержен риску причинения вреда жизни, физическому или психологическому здоровью, а также причинения ущерба имуществу, составлять программу просветительской деятельности, предоставлять такую программу для ознакомления участникам просветительской деятельности, уведомлять… органы исполнительной власти", - говорится в тексте пояснительной записки, она имеется в распоряжении РИА Новости.
Также там отмечается, что отсутствие конкретных требований к порядку проведения просветительской деятельности приводит к распространению ложной, опасной и недостоверной информации, которая потенциально в силе навредить участнику просветительской деятельности.
Кроме того, в пояснительных документах говорится о тенденции обращения граждан в суды с требованиями о возврате денежных средств за неиспользованные занятия по причине фактического несоответствия курса заявленному содержанию, а также выявленного низкого качества оказываемых услуг.
В тексте самого законопроекта сообщается, что лица, осуществляющие просветительскую деятельность в ряде сфер, уведомляют о планируемом осуществлении своей деятельности федеральные органы исполнительной власти, при этом форма, порядок направления такого уведомления и прилагаемых к нему документов, а также федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление федерального государственного контроля за просветительской деятельностью, определяются правительством. К регулируемым инициативой сферам деятельности коучей Чернышов относит медицину, психологию и оккультные науки, применение биологических активных добавок, основанные на риске игры, финансовые услуги и финансовую деятельность, ценные бумаги, цифровые финансовые активы, предпринимательскую деятельность.
Уведомлять органы власти предполагается не позднее чем за 14 рабочих дней до предполагаемой даты старта курсов с приложением программы просветительской деятельности, отмечается в пояснительных документах.
Проект федерального закона вносит изменения в статью 12.2 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
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