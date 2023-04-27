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В Нижнем Новгороде стартовал масштабный проект по замене лифтов - РИА Новости, 27.04.2023
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Нижегородская область
 
18:29 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/proekt-1868249905.html
В Нижнем Новгороде стартовал масштабный проект по замене лифтов
В Нижнем Новгороде стартовал масштабный проект по замене лифтов - РИА Новости, 27.04.2023
В Нижнем Новгороде стартовал масштабный проект по замене лифтов
Масштабный проект по замене устаревших лифтов стартовал в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:29
2023-04-27T18:29
нижегородская область
нижегородская область
нижний новгород
советский
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Масштабный проект по замене устаревших лифтов стартовал в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона. "В этом году на территории Нижегородской области планируется заменить 905 лифтов, срок эксплуатации которых составляет 25 лет и более. В рамках проекта, который реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в Нижнем Новгороде установят 757 новых лифтов: 242 – в Автозаводском районе, 146 – в Канавинском, 102 – в Приокском, 96 – в Московском, 78 - в Нижегородском, 67 - в Советском и 26 – в Ленинском районе", - говорится в сообщении. Кроме того, 148 лифтов установят в домах Дзержинска и Кстова. Еще около 1500 лифтов будет заменено в регионе в 2024 году. Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что решение о запуске такого проекта было принято в конце прошлого года по итогам стратегической сессии регионального совета. Масштабное обновление лифтов также предусмотрено стратегией социально-экономического развития Нижегородской области. "К разработке проекта подтолкнули обращения нижегородцев, которые жаловались на работу лифтов. Часто это были лифты, которым уже несколько десятков лет. Благодаря проекту, который мы реализуем совместно с ДОМ.РФ, на замену 2400 лифтов понадобится всего два года. Раньше это заняло бы примерно в пять раз больше времени. Для ускорения темпов разработали с коллегами специальный механизм", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Для реализации проекта региональный Фонд капитального ремонта заключил договор с Щербинским лифтостроительным заводом. Подрядчик должен подготовить проектное решение, поставить новое оборудование, демонтировать старые лифты и установить новые. "Заказ Нижегородской области – это почти половина от всего объема заказов на лифты в стране. При этом лифтами мы не ограничиваемся. Приняли решение совместно с управляющими компаниями и муниципальными образованиями о том, что параллельно с заменой лифтов будем ремонтировать подъезды, приводить в порядок дома и прилегающие территории. Это позволит улучшить условия проживания около 185 тысяч жителей Нижегородской области", - отметил Никитин. Установка новых лифтов уже началась в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Так, в областном центре подрядчик приступил к замене 40 лифтов, еще 70 старых лифтов будут остановлены для проведения работ до 1 мая. Все обязательства выполняются в соответствии с утвержденным графиком. Контроль осуществляет региональный оператор. Финансирование проекта осуществляется за счет средств регионального бюджета. Всего в регионе до конца 2024 года запланирована замена около 2400 лифтов на сумму более 8,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230424/politika-1867419167.html
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нижегородская область, нижний новгород, советский , глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Нижний Новгород, Советский , Глеб Никитин
В Нижнем Новгороде стартовал масштабный проект по замене лифтов

Власти: в Нижнем Новгороде стартовал масштабный проект по замене лифтов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛифт в подъезде жилого дома
Лифт в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Лифт в подъезде жилого дома. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Масштабный проект по замене устаревших лифтов стартовал в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В этом году на территории Нижегородской области планируется заменить 905 лифтов, срок эксплуатации которых составляет 25 лет и более. В рамках проекта, который реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в Нижнем Новгороде установят 757 новых лифтов: 242 – в Автозаводском районе, 146 – в Канавинском, 102 – в Приокском, 96 – в Московском, 78 - в Нижегородском, 67 - в Советском и 26 – в Ленинском районе", - говорится в сообщении.
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Кроме того, 148 лифтов установят в домах Дзержинска и Кстова. Еще около 1500 лифтов будет заменено в регионе в 2024 году.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что решение о запуске такого проекта было принято в конце прошлого года по итогам стратегической сессии регионального совета. Масштабное обновление лифтов также предусмотрено стратегией социально-экономического развития Нижегородской области.
"К разработке проекта подтолкнули обращения нижегородцев, которые жаловались на работу лифтов. Часто это были лифты, которым уже несколько десятков лет. Благодаря проекту, который мы реализуем совместно с ДОМ.РФ, на замену 2400 лифтов понадобится всего два года. Раньше это заняло бы примерно в пять раз больше времени. Для ускорения темпов разработали с коллегами специальный механизм", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Для реализации проекта региональный Фонд капитального ремонта заключил договор с Щербинским лифтостроительным заводом. Подрядчик должен подготовить проектное решение, поставить новое оборудование, демонтировать старые лифты и установить новые.
"Заказ Нижегородской области – это почти половина от всего объема заказов на лифты в стране. При этом лифтами мы не ограничиваемся. Приняли решение совместно с управляющими компаниями и муниципальными образованиями о том, что параллельно с заменой лифтов будем ремонтировать подъезды, приводить в порядок дома и прилегающие территории. Это позволит улучшить условия проживания около 185 тысяч жителей Нижегородской области", - отметил Никитин.
Установка новых лифтов уже началась в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Так, в областном центре подрядчик приступил к замене 40 лифтов, еще 70 старых лифтов будут остановлены для проведения работ до 1 мая. Все обязательства выполняются в соответствии с утвержденным графиком. Контроль осуществляет региональный оператор. Финансирование проекта осуществляется за счет средств регионального бюджета. Всего в регионе до конца 2024 года запланирована замена около 2400 лифтов на сумму более 8,5 миллиарда рублей.
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