https://ria.ru/20230427/proekt-1868199427.html

Детям из многодетных семей могут дать право приоритетного зачисления в вуз

Детям из многодетных семей могут дать право приоритетного зачисления в вуз - РИА Новости, 27.04.2023

Детям из многодетных семей могут дать право приоритетного зачисления в вуз

В Госдуму внесен законопроект о преимущественном праве зачисления в вузы детей из семей с тремя и более детьми, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:41

2023-04-27T16:41

2023-04-27T17:55

общество

россия

галина карелова

инна святенко

елена бибикова

госдума рф

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845567755_0:145:3144:1914_1920x0_80_0_0_79903a3db71d488c1e0220e255a2095d.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о преимущественном праве зачисления в вузы детей из семей с тремя и более детьми, документ доступен в думской электронной базе. "Проектом предлагается детям из семей, имеющих трех и более детей, не достигших возраста 18 лет на момент подачи абитуриентом заявления о приеме на обучение, предоставить преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета", - указывается в пояснительной записке к проекту. Такое право предлагается предоставлять при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях в порядке, который установит правительство РФ. Документ внесли в Госдуму сенаторы Галина Карелова, Инна Святенко и Елена Бибикова.

https://ria.ru/20230420/postuplenie-1866586311.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, галина карелова, инна святенко, елена бибикова, госдума рф, навигатор абитуриента