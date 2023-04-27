https://ria.ru/20230427/proekt-1868199427.html
Детям из многодетных семей могут дать право приоритетного зачисления в вуз
Детям из многодетных семей могут дать право приоритетного зачисления в вуз - РИА Новости, 27.04.2023
Детям из многодетных семей могут дать право приоритетного зачисления в вуз
В Госдуму внесен законопроект о преимущественном праве зачисления в вузы детей из семей с тремя и более детьми, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:41
2023-04-27T16:41
2023-04-27T17:55
общество
россия
галина карелова
инна святенко
елена бибикова
госдума рф
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845567755_0:145:3144:1914_1920x0_80_0_0_79903a3db71d488c1e0220e255a2095d.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о преимущественном праве зачисления в вузы детей из семей с тремя и более детьми, документ доступен в думской электронной базе. "Проектом предлагается детям из семей, имеющих трех и более детей, не достигших возраста 18 лет на момент подачи абитуриентом заявления о приеме на обучение, предоставить преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета", - указывается в пояснительной записке к проекту. Такое право предлагается предоставлять при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях в порядке, который установит правительство РФ. Документ внесли в Госдуму сенаторы Галина Карелова, Инна Святенко и Елена Бибикова.
https://ria.ru/20230420/postuplenie-1866586311.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845567755_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7f1039e0daa2e887e4a2b3da4a89b9b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, галина карелова, инна святенко, елена бибикова, госдума рф, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Галина Карелова, Инна Святенко, Елена Бибикова, Госдума РФ, Навигатор абитуриента
Детям из многодетных семей могут дать право приоритетного зачисления в вуз
В Госдуму внесли проект о приоритетном зачислении в вузы для детей из многодетных семей