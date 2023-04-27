Рейтинг@Mail.ru
Детям из многодетных семей могут дать право приоритетного зачисления в вуз - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 27.04.2023 (обновлено: 17:55 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/proekt-1868199427.html
Детям из многодетных семей могут дать право приоритетного зачисления в вуз
Детям из многодетных семей могут дать право приоритетного зачисления в вуз - РИА Новости, 27.04.2023
Детям из многодетных семей могут дать право приоритетного зачисления в вуз
В Госдуму внесен законопроект о преимущественном праве зачисления в вузы детей из семей с тремя и более детьми, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:41
2023-04-27T17:55
общество
россия
галина карелова
инна святенко
елена бибикова
госдума рф
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845567755_0:145:3144:1914_1920x0_80_0_0_79903a3db71d488c1e0220e255a2095d.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о преимущественном праве зачисления в вузы детей из семей с тремя и более детьми, документ доступен в думской электронной базе. "Проектом предлагается детям из семей, имеющих трех и более детей, не достигших возраста 18 лет на момент подачи абитуриентом заявления о приеме на обучение, предоставить преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета", - указывается в пояснительной записке к проекту. Такое право предлагается предоставлять при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях в порядке, который установит правительство РФ. Документ внесли в Госдуму сенаторы Галина Карелова, Инна Святенко и Елена Бибикова.
https://ria.ru/20230420/postuplenie-1866586311.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845567755_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7f1039e0daa2e887e4a2b3da4a89b9b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, галина карелова, инна святенко, елена бибикова, госдума рф, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Галина Карелова, Инна Святенко, Елена Бибикова, Госдума РФ, Навигатор абитуриента
Детям из многодетных семей могут дать право приоритетного зачисления в вуз

В Госдуму внесли проект о приоритетном зачислении в вузы для детей из многодетных семей

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАбитуриенты вуза
Абитуриенты вуза - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Абитуриенты вуза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о преимущественном праве зачисления в вузы детей из семей с тремя и более детьми, документ доступен в думской электронной базе.
"Проектом предлагается детям из семей, имеющих трех и более детей, не достигших возраста 18 лет на момент подачи абитуриентом заявления о приеме на обучение, предоставить преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета", - указывается в пояснительной записке к проекту.
Такое право предлагается предоставлять при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях в порядке, который установит правительство РФ.
Документ внесли в Госдуму сенаторы Галина Карелова, Инна Святенко и Елена Бибикова.
Женщина у информационного портала в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Ученики педагогических классов получат преимущества при поступлении в вузы
20 апреля, 12:52
 
ОбществоРоссияГалина КареловаИнна СвятенкоЕлена БибиковаГосдума РФНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала