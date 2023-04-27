https://ria.ru/20230427/prigovor-1868236470.html

Белгородский суд вынес приговор ростовчанину за госизмену

Белгородский суд вынес приговор ростовчанину за госизмену - РИА Новости, 27.04.2023

Белгородский суд вынес приговор ростовчанину за госизмену

Белгородский областной суд приговорил 21-летнего ростовчанина к 4 годам в колонии строгого режима за попытку незаконного пересечения границы для участия в... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:59

2023-04-27T17:59

2023-04-27T17:59

происшествия

россия

ростов-на-дону

белгородский областной суд

фсб

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БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Белгородский областной суд приговорил 21-летнего ростовчанина к 4 годам в колонии строгого режима за попытку незаконного пересечения границы для участия в военных действиях против РФ, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. По данным ведомства уроженец и житель города Ростов-на-Дону, 2002 года рождения, планировал незаконно пересечь границу, чтобы вступить в состав украинского вооруженного формирования "Легион "Свобода России", но был задержан сотрудниками ФСБ. Следователи возбудили в отношении фигуранта уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (Государственная измена). "Решением Белгородского областного суда обвиняемый признан виновным в указанном преступлении и приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении ФСБ. Уточняется, что осужденный вину в совершении указанного преступления признал и раскаялся в содеянном. Приговор суда в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20230427/gosizmena-1868175286.html

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происшествия, россия, ростов-на-дону, белгородский областной суд, фсб