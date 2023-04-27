https://ria.ru/20230427/preparaty-1868013817.html
Медик рассказал о страшном вреде применения "военных наркотиков"
Медик рассказал о страшном вреде применения "военных наркотиков" - РИА Новости, 27.04.2023
Медик рассказал о страшном вреде применения "военных наркотиков"
"Военные наркотики" дают краткосрочный эффект: применяющий их боец может несколько дней не уставать и не чувствовать боли, но за это он поплатится безвозвратным РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T03:38
2023-04-27T03:38
2023-04-27T10:28
россия
игорь кириллов
войска рхбз
семен пегов
евгений поддубный
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. "Военные наркотики" дают краткосрочный эффект: применяющий их боец может несколько дней не уставать и не чувствовать боли, но за это он поплатится безвозвратным разрушением нервной системы и по сути перестанет быть человеком, заявил в интервью РИА Новости руководитель Учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна "Калашников" Артем Катулин.В конце января 2023 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России получило сведения о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов — метадона и амфетаминов. Позднее об этом говорили и украинские военнопленные."Скажу откровенно: никакого мифического мухомора, который сделает тебя волшебным воином, нет. Для применения подобных препаратов требуются специальные длительные тренировки. Да, можно добиться нечувствительности к боли, не спать трое суток подряд, но в результате человек перестанет существовать как человек. Подобные эксперименты приводят к страшному истощению нервной системы, а также вызывают привыкание и пристрастие", — сказал Катулин.Военный медик подчеркнул, что в России многие годы не ведутся работы в области "военной фармы" ввиду разрушительных побочных эффектов, которые имеют эти препараты."Действительно, можно сделать из себя универсального солдата, который никогда не устает, обладает фантастическими физическими характеристиками и так далее, но длиться это все будет недолго. Вас хватит от силы на пять-семь дней. К тому же есть ряд моментов, которые никакая "военная фарма" никогда не поможет вам преодолеть", — отметил собеседник агентства.По его словам, "никакие стимуляторы не заменят никому тренировки, мотивацию и идеологию".Учебный центр тактической медицины концерна "Калашников" существует более пяти лет. Специалисты организации обучают служащих российских силовых структур и гражданских, в том числе журналистов, работающих в горячих точках, навыкам первой помощи, а также готовят инструкторов по тактической медицине. Среди выпускников центра — известные военкоры Семен Пегов, Евгений Поддубный и Александр Сладков.
https://ria.ru/20230427/svo-1868013543.html
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россия, игорь кириллов, войска рхбз, семен пегов, евгений поддубный
Россия, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Семен Пегов, Евгений Поддубный
Медик рассказал о страшном вреде применения "военных наркотиков"
Медик Катулин: "военные наркотики" дают краткосрочный эффект, уничтожая человека за неделю
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. "Военные наркотики" дают краткосрочный эффект: применяющий их боец может несколько дней не уставать и не чувствовать боли, но за это он поплатится безвозвратным разрушением нервной системы и по сути перестанет быть человеком, заявил в интервью РИА Новости руководитель Учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна "Калашников" Артем Катулин.
В конце января 2023 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ
) Игорь Кириллов
заявил, что Минобороны России получило сведения о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов — метадона и амфетаминов. Позднее об этом говорили и украинские военнопленные.
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"Скажу откровенно: никакого мифического мухомора, который сделает тебя волшебным воином, нет. Для применения подобных препаратов требуются специальные длительные тренировки. Да, можно добиться нечувствительности к боли, не спать трое суток подряд, но в результате человек перестанет существовать как человек. Подобные эксперименты приводят к страшному истощению нервной системы, а также вызывают привыкание и пристрастие", — сказал Катулин.
Военный медик подчеркнул, что в России многие годы не ведутся работы в области "военной фармы" ввиду разрушительных побочных эффектов, которые имеют эти препараты.
"Действительно, можно сделать из себя универсального солдата, который никогда не устает, обладает фантастическими физическими характеристиками и так далее, но длиться это все будет недолго. Вас хватит от силы на пять-семь дней. К тому же есть ряд моментов, которые никакая "военная фарма" никогда не поможет вам преодолеть", — отметил собеседник агентства.
По его словам, "никакие стимуляторы не заменят никому тренировки, мотивацию и идеологию".
Учебный центр тактической медицины концерна "Калашников" существует более пяти лет. Специалисты организации обучают служащих российских силовых структур и гражданских, в том числе журналистов, работающих в горячих точках, навыкам первой помощи, а также готовят инструкторов по тактической медицине. Среди выпускников центра — известные военкоры Семен Пегов
, Евгений Поддубный
и Александр Сладков.
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