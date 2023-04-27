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Названы самые популярные регионы России для отдыха в майские праздники - РИА Новости, 27.04.2023
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Туризм
 
05:29 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/prazdniki-1867968028.html
Названы самые популярные регионы России для отдыха в майские праздники
Названы самые популярные регионы России для отдыха в майские праздники - РИА Новости, 27.04.2023
Названы самые популярные регионы России для отдыха в майские праздники
Туристы стали на 20 процентов чаще бронировать гостиницы и апартаменты в России на майские праздники, чем в прошлом году, говорится в пресс-релизы сервиса... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T05:29
2023-04-27T05:29
туризм
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отдых в россии
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Туристы стали на 20 процентов чаще бронировать гостиницы и апартаменты в России на майские праздники, чем в прошлом году, говорится в пресс-релизы сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru.Специалисты сервиса проанализировали активность туристов на период с 29 апреля по 10 мая и выяснили, какие направления стали лидерами спроса.Самыми популярными регионами по количеству бронирований стали Санкт-Петербург, Краснодарский край, Москва, Калининградская область, Татарстан, Нижегородская область, Ярославская область, Ставропольский край, Дагестан и Московская область.Наиболее высокие темпы роста по сравнению с прошлым годом продемонстрировали Мурманская область (в 2,5 раза), республика Алтай (в 2,3 раза) и Калининградская область (в два раза).Для отдыха в праздники туристы чаще всего выбирают трехзвездочные отели – на их долю приходится 22 процента запросов, на "четверки" — 13 процентов, столько же – на гостиницы без звезд. В сервисе отмечают, что путешественники также стали чаще отдавать предпочтение апартаментам – доля их бронирования за год увеличилась с 15 до 21 процента.Чаще всего в туристические поездки на майские праздники россияне отправляются вдвоем (53 процента бронирований) или с детьми (23 процента). В одиночку путешествуют 14 процентов путешественников, втроем и вчетвером – по пять процентов.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Россия, отдых в России, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь
Названы самые популярные регионы России для отдыха в майские праздники

Эксперты рассказали, какие регионы России и отели туристы выбирают на майские праздники

© Depositphotos.com / SashaKhalabuzarПара в фойе отеля. Архивное фото
Пара в фойе отеля. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Depositphotos.com / SashaKhalabuzar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Туристы стали на 20 процентов чаще бронировать гостиницы и апартаменты в России на майские праздники, чем в прошлом году, говорится в пресс-релизы сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru.
Специалисты сервиса проанализировали активность туристов на период с 29 апреля по 10 мая и выяснили, какие направления стали лидерами спроса.
Самыми популярными регионами по количеству бронирований стали Санкт-Петербург, Краснодарский край, Москва, Калининградская область, Татарстан, Нижегородская область, Ярославская область, Ставропольский край, Дагестан и Московская область.
Наиболее высокие темпы роста по сравнению с прошлым годом продемонстрировали Мурманская область (в 2,5 раза), республика Алтай (в 2,3 раза) и Калининградская область (в два раза).
Для отдыха в праздники туристы чаще всего выбирают трехзвездочные отели – на их долю приходится 22 процента запросов, на "четверки" — 13 процентов, столько же – на гостиницы без звезд.
В сервисе отмечают, что путешественники также стали чаще отдавать предпочтение апартаментам – доля их бронирования за год увеличилась с 15 до 21 процента.
Чаще всего в туристические поездки на майские праздники россияне отправляются вдвоем (53 процента бронирований) или с детьми (23 процента). В одиночку путешествуют 14 процентов путешественников, втроем и вчетвером – по пять процентов.
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