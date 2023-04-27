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В Донецке четыре ребенка пострадали при подрыве на взрывоопасном предмете
В Донецке четыре ребенка пострадали при подрыве на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 27.04.2023
В Донецке четыре ребенка пострадали при подрыве на взрывоопасном предмете
Четверо детей пострадали при подрыве на взрывоопасном предмете в Пролетарском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T20:29
2023-04-27T20:29
2023-04-27T20:39
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
пролетарский район
алексей кулемзин (донецк)
киев
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Четверо детей пострадали при подрыве на взрывоопасном предмете в Пролетарском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее мэр Донецка сообщал, что, по предварительной информации, группа детей получила ранения при срабатывании мины ПФМ-1 "Лепесток"."В результате подрыва на взрывоопасном предмете в Пролетарском районе ранения получили четверо детей", - написал Кулемзин.Мэр Донецка отметил, что пострадавшие доставлены в травматологию.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Власти ДНР неоднократно фиксировали применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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донецк, происшествия, пролетарский район, алексей кулемзин (донецк), киев
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Пролетарский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Киев
В Донецке четыре ребенка пострадали при подрыве на взрывоопасном предмете
Мэр Донецка Кулемзин: четыре ребенка пострадали при подрыве на взрывоопасном предмете