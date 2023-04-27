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Посевной календарь на май 2023 года: что и когда лучше посадить

Что сажать в мае: благоприятные дни для посадки семян по лунному календарю

Посевной календарь на май 2023 года: что и когда лучше посадить

Чтобы получить хороший урожай, многие огородники ориентируются на даты посевного лунного календаря. Какие плодоовощные культуры, зелень и цветы лучше посадить в РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:32

2023-04-27T12:32

2023-04-27T21:07

растения

цветы

россия

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Чтобы получить хороший урожай, многие огородники ориентируются на даты посевного лунного календаря. Какие плодоовощные культуры, зелень и цветы лучше посадить в начале, середине и конце мая, а также благоприятные дни и сроки посева семян и высадки рассады в грунт, советы агронома — в материале РИА Новости.Сроки посева по лунному календарюКалендарь составляют с учетом фаз луны. С его помощью можно узнать благоприятные для посадки того или иного растения дни и понять, в какое время заниматься садовыми работами стоит, а когда нет.Влияние фаз луны на работу на участке:Что сажать в мае из овощейАгроном Альбина Павлова поясняет, что практически все овощи сеют или пересаживают в эту пору межсезонья.Капуста"Чтобы к осени на огороде красовались огромные кочаны, важно правильно подобрать семена и вовремя их посадить. Перед этим нужно обработать посевной материал нитрофоской или средством "Фитоспорин", — говорит эксперт.Белокочанная капустаРанняя капуста не будет сильно плотной и тяжелой. Но это не является ее главными преимуществами. Уже к середине лета огородники снимают первый урожай, готовят ароматные щи и борщ, делают салаты. А поздняя любит первые осенние заморозки, в это время она становится особенно сочной и хрустящей.Благоприятные дни майской посадки: 6, 9, 10, 13-15, 17, 22-24.Цветная капустаЭтот вид капусты на первом этапе роста похож на раннюю белокочанную. Но в итоге формируются растения с белыми и молочными соцветиями. Цветную капусту сажают на рассаду и непосредственно в грунт семенами.Сделать это лучше с 1 по 15 мая.КабачкиВ мае уже можно сажать кабачки в грунт. Но необходимо следить за температурой воздуха, особенно ночью, когда еще вероятны заморозки. В случае этой угрозы проросшие растения необходимо укрыть.В этом месяце подходящими для посадки днями станут: 6, 13-15, 17, 22-24.Тыква"Мускатная — ароматная и мягкая, твердокорая — сладковатая, но с жесткой оболочкой, крупноплодная — вырастает до огромных размеров. Это все о тыкве. При правильном уходе вырастить можно любую из этих разновидностей", — комментирует Альбина Павлова.Посадить тыкву по лунному календарю нужно 6, 13-15, 17, 22-24 мая.СвеклаПо словам специалиста, этот корнеплод стойкий и сильный, он не боится небольших весенних заморозков, поэтому его смело можно высаживать в открытый грунт. Выбирая семена для посадки, важно учесть несколько факторов: сроки созревания, вкус, цвет и форму.Благоприятные для посадки дни в мае: 6, 9, 10, 13-15, 17, 22-24.РепаНеспроста именно этот корнеплод стал героем знаменитой детской сказки. Он всегда ценился за полезные свойства, большие размеры, приятный вкус.Лучшие посадочные дни для репы: 6, 9, 10, 13-15, 17, 22-24 мая.Огурцы"Огурцы, посаженные в открытый грунт в мае, не надо адаптировать к ветру, им не страшны лучи весеннего солнца", — отмечает Альбина Павлова.Посадить их надо 2-4, 6, 13-15, 17, 22-24, 30, 31 мая.МорковьМайская посадка идеально подходит для выращивания корнеплода для зимнего хранения. Морковь будет крепкая и здоровая. Вероятность поражения морковной мухой гораздо меньше, чем у плодов, посаженных ранней весной.В мае сеют морковь 1, 2, 5-7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 числа.РедисЧтобы сделать период созревания редиса более длительным, Альбина Павлова рекомендует сеять его в несколько приемов. "Сначала в марте, накрывая и уберегая от холодов, потом в апреле и в мае. Молодые хрустящие плоды созреют как раз в период, когда на грядках есть огурцы, салат, шпинат, укроп, петрушка", — говорит агроном.Дни посадки майского редиса: 6, 9, 10, 13-15, 17, 22-24.Яровой чеснокВесной чеснок сажают только зубцами. При должном уходе за лето головки успевают вырасти и вызреть. "Опыт показывает, что в размерах такой чеснок может несколько уступать озимому, зато он лучше хранится — порядка года-двух, в отличие от четырех-пяти месяцев, после которых озимый начинает прорастать", — отмечает специалист.В мае его можно посадить в следующих числах: 6-9, 10, 17.ФасольСпаржевая и лущильная фасоль — теплолюбивые растения. Пробивается и формируется фасоль стремительно, особенно если средняя температура на улице — 15 градусов Цельсия. Такой погода бывает именно в мае.ГорохЕще одно бобовое растение, для которого третий месяц весны — идеальное время для посева. Почва в это время уже хорошо прогрета, и семена в комфортных условиях дадут сильные ростки и богатый урожай.БобыПосадив бобы, огородники решают две важные задачи: выращивают вкусные стручки и насыщают почву азотом, делая ее плодороднее и легче. Агроном поясняет, что сегодня селекционерами выведены сорта этого южного растения, способные давать большой урожай даже в холодных регионах.Высадить семена бобов, фасоли, гороха лучше 9-11, 22 мая.ПомидорыОдни огородники сажают семена на рассаду еще в марте, расставляя ящики и стаканчики с растениями на подоконниках и в освещенных местах, другие убеждены, что лучше высевать семена в парники. Они быстро догоняют домашнюю рассаду и меньше болеют.Сеять и пересаживать уже подросшую рассаду можно 6, 13-15, 17, 22, 23, 24 мая.ЛукПо словам эксперта, сеять лук можно только тогда, когда установится стабильно теплая погода. Грунт на глубине пяти-восьми сантиметров должен прогреться примерно до 14 градусов. Если земля будет холодной, есть риск, что большинство растений прорастут в стрелку.Удачными днями для посева в мае станут 6, 9, 10, 13-15, 17, 22-24 числа.КартофельУже много десятилетий майские праздники становятся днями посева картофеля. Недаром садоводы мечтают о хорошей погоде именно в это время.Удачные даты посадки картофеля в мае: 6, 9, 10, 13-15, 17, 22-24.ПерецВ мае рассаду перца высаживают в открытый грунт. Эксперт рекомендует дождаться того времени, когда угрозы заморозков уже не будет. Можно обезопасить себя от внезапных сюрпризов, приготовив укрывной материал. Если день прохладный и температура не поднялась выше десяти градусов, есть смысл не рисковать и накрыть перцы.Время высадки культуры в мае: 6, 13-15, 17, 22-24.Что сажать в мае из зелениВ мае в огороде уже видны зеленые насаждения: укроп, петрушка, кинза, всевозможные салаты. Третий месяц весны подходит для повторного посева травянистых растений, чтобы и летом на столе была в изобилии зелень. В мае самыми благоприятными днями считаются 6, 13-15, 17, 22-24 числа.УкропАроматного укропа хозяйке нужно много — для салатов, всевозможных блюд и консервирования в летний период. Семена укропа и листья сушат, а также замораживают для приготовления блюд с ароматной пряностью зимой.ПетрушкаАльбина Павлова отмечает, что основные сорта петрушки — двулетние. "Чтобы молодые листочки радовали здоровьем и силой, необходимо удобрить землю для посева минеральными и органическими подкормками. Место выбрать теплое и солнечное. Вовремя совершать полив, прополку, рыхление", — советует агроном.СалатПоистине разнообразная культура — салат. Листовой, кочанный, спаржевый, кресс-салат, рукола, китайская и пекинская капуста, фриссе — вот лишь небольшой список "родственников" этого вида растений.ШпинатСемена шпината быстро прорастают. Чтобы он хорошо рос, нужно обеспечить ему плодородную почву, поддерживать влажность, постоянно пропалывать и рыхлить.Что сажать в мае из цветовМай — насыщенный месяц для цветовода. Именно на этот период приходится посадка цветов семенами и перенос на постоянное место выращенной рассады. Если правильно подобрать растения и грамотно подготовить посевной материал, то цветник будет непрерывно радовать в течение всего лета и осени, до самых заморозков.НастурцияЧтобы настурция быстро расцвела, ее сеют в открытый грунт в мае, делая лунки по три семечки с расстоянием 25 сантиметров друг от друга. При опасности заморозков участок с посевами надо накрыть пленкой или материей.Благоприятные дни: 23, 24 мая.Для всех луковичных, в том числе тюльпанов, нарциссов и гладиолусов, определены дни посадки: 2-4, 6-10, 13, 14, 30, 31.ТюльпаныТрадиционно тюльпаны высаживают осенью. Но есть способ их посадки весной. Для этого садоводы помещают луковицы в контейнеры в марте-апреле, а в мае определяют их на постоянное место.НарциссыЕсли в течение зимы луковицы хранились правильно, то весной их можно высадить в саду на открытом участке. "Важно помнить: они требовательны к теплу. Земля должна быть уже прогретой. Грунт нужно вскопать на штык лопаты, а луковицам устроить серьезный отбор", — советует агроном.ГладиолусыСажать луковицы гладиолуса можно только в теплую землю. Посадочный материал замачивают в средстве "Фитоспорин".БархатцыЭто одни из самых неприхотливых цветов-однолетников. Весной на рынке можно найти много рассады самых различных сортов. Бархатцы быстро всходят, растут и зацветают, даже если их посадить семенами в открытый грунт.ВасилекЯркий, красивый, неприхотливый цветок, летнее украшение любого сада. Стойкие к холодам и засухе семена укладывают в лунки глубиной полтора сантиметра, соблюдая расстояние между растениями не менее 15 сантиметров. Засыпают землей и слегка уплотняют. Однолетник цветет до осени.КосмеяЦветы самой различной окраски с тонкими легкими лепестками относятся к семейству астровых.Посеять или посадить рассаду однолетников (бархатцев, васильков, космеи) предпочтительно в определенные числа мая: 1-4, 6, 13, 14, 22-24, 27-31.ВиолаВ народе — анютины глазки, двулетний неприхотливый цветок. Его выращивают рассадой и сеют семенами на грядки в мае.Благоприятные дни: 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.Георгины"Лучший способ посадки георгинов — клубнями. Делать это нужно вечером, когда солнце уже садится, или в пасмурный день", — говорит Альбина Павлова.Майские дни, подходящие для посадки: 1-4, 6, 9, 10, 13, 14, 22-24, 27-31.Советы эксперта"Много веков люди наблюдают за воздействием Луны на Землю. Это позволило систематизировать опыт и создать лунный календарь, отражающий общие ритмы планеты и спутника. Попробуйте придерживаться его рекомендаций, если еще не приходилось этого делать, и вы заметите разницу в первый же сезон", — рекомендует агроном.

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Артем Смирнов

растения, цветы, россия