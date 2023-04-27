https://ria.ru/20230427/pomosch-1868113125.html

Резников заявил, что США считают деньги, оказывая военную помощь Украине

Резников заявил, что США считают деньги, оказывая военную помощь Украине - РИА Новости, 27.04.2023

Резников заявил, что США считают деньги, оказывая военную помощь Украине

США в вопросе оказания военной помощи Киеву считают деньги, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:28

2023-04-27T13:28

2023-04-27T13:28

специальная военная операция на украине

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алексей резников

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. США в вопросе оказания военной помощи Киеву считают деньги, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. "Ключевой игрок здесь (в вопросе оказания военной помощи Украине – ред.) все равно США, а они очень прагматичны, они считают деньги. И это нормально, это жизнеспособно. Потому что у нас есть партнеры, которые нам что – то дали, а потом говорят: обслуживать дальше вас мы не можем, у нас нет ресурса, если хотите-покупайте", - сказал Резников в интервью изданию "РБК-Украина" По его мнению, именно поэтому вопрос передачи Киеву самолетов еще не решен, когда западные партнеры все просчитают, решение будет принято. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230426/oruzhie-1867950061.html

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в мире, украина, сша, россия, алексей резников, сергей лавров, нато