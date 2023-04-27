https://ria.ru/20230427/polsha-1868201376.html

В Польше назвали главные причины, не дающие Украине начать контрнаступление

В Польше назвали главные причины, не дающие Украине начать контрнаступление - РИА Новости, 27.04.2023

В Польше назвали главные причины, не дающие Украине начать контрнаступление

Издание Mysl Polska приводит несколько факторов, из-за которых контрнаступление ВСУ до сих пор не состоялось. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:44

2023-04-27T16:44

2023-04-27T17:08

в мире

польша

киев

украина

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866031100_0:2:2048:1154_1920x0_80_0_0_74ce64e26984850d9dde8305d6b91e4f.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Издание Mysl Polska приводит несколько факторов, из-за которых контрнаступление ВСУ до сих пор не состоялось."С марта громко анонсируется большое весенне-летнее украинское контрнаступление, которое призвано отбросить российские войска с территорий Украины, и "вернуть" Киеву Крым. Почему, несмотря на то, что апрель почти закончился, в целом ничего не происходит? Стоит задуматься над этим вопросом", - пишет автор.Так, США и союзники по НАТО предоставили Украине сотни единиц бронетехники, но сроки обучения управлению такой техникой составляют не менее полугода. Украинские солдаты же имеют в своем распоряжении около месяца, говорится в статье.Далее, автор указывает, что поставляемые США, Австралией, Канадой, Италией, Данией, Францией и Польшей машины не приспособлены к местности, на которой их собираются использовать: тяжелая техника просто вязнет в море грязи из-за весенней распутицы.Наконец, прошедшая осенью 2022 года частичная мобилизация в России, обновление арсенала, а также грамотное командование стали сложным препятствием для попыток украинской армии достигнуть своих целей, резюмируется в статье.

https://ria.ru/20230427/kontrnastupenie-1868168453.html

польша

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, киев, украина, вооруженные силы украины, нато