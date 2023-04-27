https://ria.ru/20230427/polsha-1868201376.html
В Польше назвали главные причины, не дающие Украине начать контрнаступление
В Польше назвали главные причины, не дающие Украине начать контрнаступление - РИА Новости, 27.04.2023
В Польше назвали главные причины, не дающие Украине начать контрнаступление
Издание Mysl Polska приводит несколько факторов, из-за которых контрнаступление ВСУ до сих пор не состоялось. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:44
2023-04-27T16:44
2023-04-27T17:08
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Издание Mysl Polska приводит несколько факторов, из-за которых контрнаступление ВСУ до сих пор не состоялось."С марта громко анонсируется большое весенне-летнее украинское контрнаступление, которое призвано отбросить российские войска с территорий Украины, и "вернуть" Киеву Крым. Почему, несмотря на то, что апрель почти закончился, в целом ничего не происходит? Стоит задуматься над этим вопросом", - пишет автор.Так, США и союзники по НАТО предоставили Украине сотни единиц бронетехники, но сроки обучения управлению такой техникой составляют не менее полугода. Украинские солдаты же имеют в своем распоряжении около месяца, говорится в статье.Далее, автор указывает, что поставляемые США, Австралией, Канадой, Италией, Данией, Францией и Польшей машины не приспособлены к местности, на которой их собираются использовать: тяжелая техника просто вязнет в море грязи из-за весенней распутицы.Наконец, прошедшая осенью 2022 года частичная мобилизация в России, обновление арсенала, а также грамотное командование стали сложным препятствием для попыток украинской армии достигнуть своих целей, резюмируется в статье.
https://ria.ru/20230427/kontrnastupenie-1868168453.html
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в мире, польша, киев, украина, вооруженные силы украины, нато
В мире, Польша, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Польше назвали главные причины, не дающие Украине начать контрнаступление
Mysl Polska: проблемы с техникой, обучение солдат и погода мешают контрнаступлению ВСУ
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
Издание Mysl Polska
приводит несколько факторов, из-за которых контрнаступление ВСУ до сих пор не состоялось.
"С марта громко анонсируется большое весенне-летнее украинское контрнаступление, которое призвано отбросить российские войска с территорий Украины, и "вернуть" Киеву Крым. Почему, несмотря на то, что апрель почти закончился, в целом ничего не происходит? Стоит задуматься над этим вопросом", - пишет автор.
Так, США и союзники по НАТО предоставили Украине сотни единиц бронетехники, но сроки обучения управлению такой техникой составляют не менее полугода. Украинские солдаты же имеют в своем распоряжении около месяца, говорится в статье.
Далее, автор указывает, что поставляемые США, Австралией, Канадой, Италией, Данией, Францией и Польшей машины не приспособлены к местности, на которой их собираются использовать: тяжелая техника просто вязнет в море грязи из-за весенней распутицы.
Наконец, прошедшая осенью 2022 года частичная мобилизация в России, обновление арсенала, а также грамотное командование стали сложным препятствием для попыток украинской армии достигнуть своих целей, резюмируется в статье.
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