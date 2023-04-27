https://ria.ru/20230427/polsha-1868042996.html

В Польше обнаружили обломки ракеты, сообщили СМИ

В Польше обнаружили обломки ракеты, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.04.2023

В Польше обнаружили обломки ракеты, сообщили СМИ

В окрестностях города Замость на северо-западе Польши нашли обломки "воздушного военного объекта", они принадлежат ракете "земля — воздух", сообщила... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T10:20

2023-04-27T10:20

2023-04-27T12:09

в мире

польша

быдгощ

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ВАРШАВА, 27 апр — РИА Новости. В окрестностях города Замость на северо-западе Польши нашли обломки "воздушного военного объекта", они принадлежат ракете "земля — воздух", сообщила радиостанция RMF FM.Как подчеркивает портал NaTemat, это еще не означает, что ракета прилетела в Польшу из России.Пока неизвестно, произошел ли взрыв на месте падения снаряда. Боеголовки среди обломков не было, идут поиски.Место инцидента оцепили. Как передают местные СМИ, обломки нашла женщина во время конной прогулки еще во вторник, в среду делом занялись силовики. Журналисты узнали о происшествии только сегодня, при этом точное время падения ракеты неизвестно.Польские военные утверждают, что ситуация не угрожает безопасности граждан.Замость находится примерно в 15 километрах от города Быдгощ, где работает Военно-авиационный завод № 2 и Завод электромеханических изделий "Белма". Кроме того, там расположен Учебный центр объединенных сил НАТО.Минувшей осенью на территории Польши вблизи границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что снаряд был российского производства и созвала заседание Совета НАТО. Однако позже выяснилось, что ракету выпустили украинские военные из зенитного комплекса С-300.

https://ria.ru/20221229/raketa-1842212589.html

https://ria.ru/20230425/reaktor-1867535528.html

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быдгощ

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, быдгощ