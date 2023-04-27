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В Польше обнаружили обломки ракеты, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.04.2023
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10:20 27.04.2023 (обновлено: 12:09 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/polsha-1868042996.html
В Польше обнаружили обломки ракеты, сообщили СМИ
В Польше обнаружили обломки ракеты, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.04.2023
В Польше обнаружили обломки ракеты, сообщили СМИ
В окрестностях города Замость на северо-западе Польши нашли обломки "воздушного военного объекта", они принадлежат ракете "земля — воздух", сообщила... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:20
2023-04-27T12:09
в мире
польша
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ВАРШАВА, 27 апр — РИА Новости. В окрестностях города Замость на северо-западе Польши нашли обломки "воздушного военного объекта", они принадлежат ракете "земля — воздух", сообщила радиостанция RMF FM.Как подчеркивает портал NaTemat, это еще не означает, что ракета прилетела в Польшу из России.Пока неизвестно, произошел ли взрыв на месте падения снаряда. Боеголовки среди обломков не было, идут поиски.Место инцидента оцепили. Как передают местные СМИ, обломки нашла женщина во время конной прогулки еще во вторник, в среду делом занялись силовики. Журналисты узнали о происшествии только сегодня, при этом точное время падения ракеты неизвестно.Польские военные утверждают, что ситуация не угрожает безопасности граждан.Замость находится примерно в 15 километрах от города Быдгощ, где работает Военно-авиационный завод № 2 и Завод электромеханических изделий "Белма". Кроме того, там расположен Учебный центр объединенных сил НАТО.Минувшей осенью на территории Польши вблизи границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что снаряд был российского производства и созвала заседание Совета НАТО. Однако позже выяснилось, что ракету выпустили украинские военные из зенитного комплекса С-300.
https://ria.ru/20221229/raketa-1842212589.html
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в мире, польша, быдгощ
В мире, Польша, Быдгощ
В Польше обнаружили обломки ракеты, сообщили СМИ

Радио RMF FM: найденный в Польше неопознанный военный объект оказался обломками ракеты

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 апр — РИА Новости. В окрестностях города Замость на северо-западе Польши нашли обломки "воздушного военного объекта", они принадлежат ракете "земля — воздух", сообщила радиостанция RMF FM.
«
"Изначально считалось, что это беспилотник. Потом на нем были найдены надписи на русском языке", — уточнило СМИ.
Как подчеркивает портал NaTemat, это еще не означает, что ракета прилетела в Польшу из России.
Пока неизвестно, произошел ли взрыв на месте падения снаряда. Боеголовки среди обломков не было, идут поиски.
«
"Там находится большая воронка в земле, как после бомбы", — добавляет издание Fakt.
Место инцидента оцепили. Как передают местные СМИ, обломки нашла женщина во время конной прогулки еще во вторник, в среду делом занялись силовики. Журналисты узнали о происшествии только сегодня, при этом точное время падения ракеты неизвестно.
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Минувшей осенью на территории Польши вблизи границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что снаряд был российского производства и созвала заседание Совета НАТО. Однако позже выяснилось, что ракету выпустили украинские военные из зенитного комплекса С-300.
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