https://ria.ru/20230427/polsha-1868011239.html
В Польше пожаловались на неспособность навредить России
В Польше пожаловались на неспособность навредить России - РИА Новости, 27.04.2023
В Польше пожаловались на неспособность навредить России
Постпред Польши при ООН Кшиштоф Щерский пожаловался в беседе с Polskie Radio на неспособность исключить Россию из организации. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T02:12
2023-04-27T02:12
2023-04-27T02:30
в мире
россия
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кшиштоф щерский
сергей лавров
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Постпред Польши при ООН Кшиштоф Щерский пожаловался в беседе с Polskie Radio на неспособность исключить Россию из организации."Россия не избиралась в Совет Безопасности ООН или для председательствования нем. Это обусловлено законом (организации. – ред.). Чтобы это изменить, необходимо изменить Устав Организации объединенных наций, а для этого необходимо единодушие", - посетовал он.По его словам, сегодня для такого решения "нет большинства". При этом Щерский призвал изменить существующий "мировой порядок".Россия в апреле является председателем Совбеза ООН. Как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, ООН и требования ее устава представляют угрозу для глобальных амбиций Вашингтона.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867343959.html
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в мире, россия, польша, кшиштоф щерский, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Польша, Кшиштоф Щерский, Сергей Лавров, ООН
В Польше пожаловались на неспособность навредить России
Постпред Польши в ООН Щерский пожаловался на неспособность исключить Россию из организации