Рейтинг@Mail.ru
В Гидрометцентре спрогнозировали сложное половодье в азиатской части России - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/polovode-1868142261.html
В Гидрометцентре спрогнозировали сложное половодье в азиатской части России
В Гидрометцентре спрогнозировали сложное половодье в азиатской части России - РИА Новости, 27.04.2023
В Гидрометцентре спрогнозировали сложное половодье в азиатской части России
В азиатской части России прогнозируется сложное половодье из-за низких температур и позднего прихода весны, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:31
2023-04-27T14:31
общество
россия
западная сибирь
иркутская область
роман вильфанд
гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805959398_0:170:3093:1910_1920x0_80_0_0_6354c95f65917647e2b72b89fee2c8f2.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В азиатской части России прогнозируется сложное половодье из-за низких температур и позднего прихода весны, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Тот факт, что на азиатской части страны – в Западной Сибири, и в Средней Сибири, и на востоке Якутии - температура ниже нормы – это предвестник очень сложного половодья. Великие русские реки текут с юга на север, и чем позже наступает весна, тем позже начинает таять снег, а солнечные лучи приобретают все большую энергию", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. В Иркутской области сегодня ночью ожидаются заморозки до минус 7, в Бурятии – до минус 6, в Якутии и Забайкальской крае – до минус 4, в Тыве ночью плюс 1.
https://ria.ru/20230426/vilfand-1867759317.html
россия
западная сибирь
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805959398_215:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_ef8dbe1628ebc4a3b0265b991edced35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, западная сибирь, иркутская область, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Западная Сибирь, Иркутская область, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
В Гидрометцентре спрогнозировали сложное половодье в азиатской части России

Вильфанд: в азиатской части России прогнозируется сложное половодье из-за поздней весны

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРыбаки во время половодья
Рыбаки во время половодья - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Рыбаки во время половодья. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В азиатской части России прогнозируется сложное половодье из-за низких температур и позднего прихода весны, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Тот факт, что на азиатской части страны – в Западной Сибири, и в Средней Сибири, и на востоке Якутии - температура ниже нормы – это предвестник очень сложного половодья. Великие русские реки текут с юга на север, и чем позже наступает весна, тем позже начинает таять снег, а солнечные лучи приобретают все большую энергию", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
В Иркутской области сегодня ночью ожидаются заморозки до минус 7, в Бурятии – до минус 6, в Якутии и Забайкальской крае – до минус 4, в Тыве ночью плюс 1.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Вильфанд сообщил, что его друзья не обижаются на ошибки в прогнозах
26 апреля, 03:53
 
ОбществоРоссияЗападная СибирьИркутская областьРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала