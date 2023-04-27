https://ria.ru/20230427/polovode-1868142261.html

В Гидрометцентре спрогнозировали сложное половодье в азиатской части России

В Гидрометцентре спрогнозировали сложное половодье в азиатской части России - РИА Новости, 27.04.2023

В Гидрометцентре спрогнозировали сложное половодье в азиатской части России

В азиатской части России прогнозируется сложное половодье из-за низких температур и позднего прихода весны, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:31

2023-04-27T14:31

2023-04-27T14:31

общество

россия

западная сибирь

иркутская область

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В азиатской части России прогнозируется сложное половодье из-за низких температур и позднего прихода весны, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Тот факт, что на азиатской части страны – в Западной Сибири, и в Средней Сибири, и на востоке Якутии - температура ниже нормы – это предвестник очень сложного половодья. Великие русские реки текут с юга на север, и чем позже наступает весна, тем позже начинает таять снег, а солнечные лучи приобретают все большую энергию", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. В Иркутской области сегодня ночью ожидаются заморозки до минус 7, в Бурятии – до минус 6, в Якутии и Забайкальской крае – до минус 4, в Тыве ночью плюс 1.

https://ria.ru/20230426/vilfand-1867759317.html

россия

западная сибирь

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общество, россия, западная сибирь, иркутская область, роман вильфанд, гидрометцентр