https://ria.ru/20230427/poliklinika-1868208563.html

В удмуртской Можге открыли новую детскую поликлинику

В удмуртской Можге открыли новую детскую поликлинику - РИА Новости, 27.04.2023

В удмуртской Можге открыли новую детскую поликлинику

Новую детскую поликлинику, где будут получать помощь более 17 тысяч маленьких пациентов, открыли в удмуртском городе Можга, сообщил в Telegram-канале глава... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:27

2023-04-27T17:27

2023-04-27T17:37

удмуртская республика

можга

россия

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 27 апр – РИА Новости. Новую детскую поликлинику, где будут получать помощь более 17 тысяч маленьких пациентов, открыли в удмуртском городе Можга, сообщил в Telegram-канале глава Удмуртии Александр Бречалов. "Сегодня "сдал" новую больницу очень строгой комиссии – мамам с ребятами. Новая детская поликлиника в Можге будет обслуживать 17,5 тысяч детей. Здесь врачи будут принимать маленьких пациентов не только из города, но и из Можгинского, и по необходимости – Кизнерского, Граховского, Алнашского районов", - написал Бречалов. В пресс-службе руководителя региона сообщили, что здание медучреждения строили с 2021 года по программе модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным. "Знаю, что этот объект ждали не только жители Можги, но в первую очередь — врачи и медсестры. Я уверен, что современные помещения и оборудование позволят повысить качество оказываемой помощи. Тем более, ваши пациенты — дети, и забота о них — один из приоритетов для республики и страны в целом. Важно и то, что все специалисты теперь находятся под одной крышей, и молодым родителям не придётся ездить по всему городу, чтобы попасть к нужному врачу", - отметил Александр Бречалов. По данным пресс-службы, в поликлинику закуплено новое оборудование. В двух УЗИ-кабинетах установлены аппараты экспертного класса: можно провести эхо сердца, нейросонографию, ультразвуковую допплерографию сосудов, что помогает в диагностике и постановке точного диагноза. Есть свой рентген-диагностический кабинет тоже с новым аппаратом. "В старом здании детской поликлиники рентгена не было и родителям с детьми приходилось ездить для обследования во взрослую поликлинику. Сейчас в этом нет необходимости, это очень удобно", - приводятся слова заведующей медучреждением Ларисы Афанасьевой. Отмечается, что у входа в поликлинику оборудована игровая площадка, игровые комнаты также есть на каждом этаже, предусмотрены отдельные входы для оказания неотложной помощи и для посещения здоровых детей. Есть отделение профилактики, отдельный этаж для участковых педиатров и узких специалистов. "Поликлиника на 100% укомплектована педиатрами, но есть потребность в отдельных узких специалистах: хирурге, травматологе, стоматологе и неврологе. По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Удмуртии Натальи Якимовой, на данный момент в целевой ординатуре проходят обучение детские стоматолог и гинеколог. Они придут работать в можгинскую детскую поликлинику в следующем году", - говорится в сообщении пресс-службы главы Удмуртии.

https://ria.ru/20230426/poliklinika-1867949174.html

https://ria.ru/20230411/stroitelstvo-1864538047.html

https://ria.ru/20230323/bolnitsy-1860012441.html

можга

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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можга, россия, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)