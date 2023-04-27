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В России в I квартале упали продажи пива и пивных напитков - РИА Новости, 27.04.2023
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08:25 27.04.2023 (обновлено: 14:11 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/pivo-1868024495.html
В России в I квартале упали продажи пива и пивных напитков
В России в I квартале упали продажи пива и пивных напитков - РИА Новости, 27.04.2023
В России в I квартале упали продажи пива и пивных напитков
Объем розничных продаж пива и пивных напитков в России в январе-марте снизился на 3,6% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года, до... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T08:25
2023-04-27T14:11
экономика
россия
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Объем розничных продаж пива и пивных напитков в России в январе-марте снизился на 3,6% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года, до 164,527 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования. При этом, по данным ведомства, продажи сидра, пуаре и медовухи, напротив, выросли в первом квартале на 27,6%, до 2,051 миллиона дал. В свою очередь, производство пива и пивных напитков увеличилось на 1%, до 176,194 миллиона дал. А производства сидра, пуаре и медовухи выросло на 24,5%, до 2,138 миллиона дал. Общий объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) вырос за аналогичный период, по данным Росалкогольрегулирования, на 2,7%, до 54,876 миллиона дал. Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за период с января по март выросло в России на 0,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 38,477 миллиона дал, следует из материалов ведомства.
https://ria.ru/20230421/alkogol-1866995189.html
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экономика, россия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
Экономика, Россия, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
В России в I квартале упали продажи пива и пивных напитков

Продажи пива и пивных напитков в России в I квартале упали почти на четыре процента

© РИА Новости / Ольга РаспоповаПиво в ресторане
Пиво в ресторане - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Ольга Распопова
Пиво в ресторане. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Объем розничных продаж пива и пивных напитков в России в январе-марте снизился на 3,6% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года, до 164,527 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования.
При этом, по данным ведомства, продажи сидра, пуаре и медовухи, напротив, выросли в первом квартале на 27,6%, до 2,051 миллиона дал.
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В свою очередь, производство пива и пивных напитков увеличилось на 1%, до 176,194 миллиона дал. А производства сидра, пуаре и медовухи выросло на 24,5%, до 2,138 миллиона дал.
Общий объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) вырос за аналогичный период, по данным Росалкогольрегулирования, на 2,7%, до 54,876 миллиона дал.
Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за период с января по март выросло в России на 0,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 38,477 миллиона дал, следует из материалов ведомства.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
 
 
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