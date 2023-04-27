https://ria.ru/20230427/pivo-1868024495.html

В России в I квартале упали продажи пива и пивных напитков

В России в I квартале упали продажи пива и пивных напитков - РИА Новости, 27.04.2023

В России в I квартале упали продажи пива и пивных напитков

Объем розничных продаж пива и пивных напитков в России в январе-марте снизился на 3,6% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года, до... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T08:25

2023-04-27T08:25

2023-04-27T14:11

экономика

россия

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836764368_0:685:1512:1536_1920x0_80_0_0_30f57690cec8109e9569f52e664aa086.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Объем розничных продаж пива и пивных напитков в России в январе-марте снизился на 3,6% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года, до 164,527 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования. При этом, по данным ведомства, продажи сидра, пуаре и медовухи, напротив, выросли в первом квартале на 27,6%, до 2,051 миллиона дал. В свою очередь, производство пива и пивных напитков увеличилось на 1%, до 176,194 миллиона дал. А производства сидра, пуаре и медовухи выросло на 24,5%, до 2,138 миллиона дал. Общий объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) вырос за аналогичный период, по данным Росалкогольрегулирования, на 2,7%, до 54,876 миллиона дал. Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за период с января по март выросло в России на 0,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 38,477 миллиона дал, следует из материалов ведомства.

https://ria.ru/20230421/alkogol-1866995189.html

https://ria.ru/20230403/montana-1862538842.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)