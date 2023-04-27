https://ria.ru/20230427/peremirie-1868293697.html

Вооруженные силы Судана согласились продлить перемирие

Вооруженные силы Судана согласились продлить перемирие - РИА Новости, 27.04.2023

Вооруженные силы Судана согласились продлить перемирие

Вооруженные силы Судана заявили, что согласились продлить перемирие на дополнительные 72 часа. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T21:51

2023-04-27T21:51

2023-04-27T21:51

судан

в мире

женева (город)

россия

антониу гутерреш

оон

воз

столкновения в хартуме

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КАИР, 27 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана заявили, что согласились продлить перемирие на дополнительные 72 часа. "Благодаря усилиям, которые приложила саудовская и американская стороны для содействия разрядке обстановки и продления перемирия с целью создания подходящих условий для процесса эвакуации иностранцев из различных стран и способствования гуманитарным аспектам для наших граждан, командование вооруженных сил согласилось на продление перемирия, которое было предложено на дополнительные 72 часа", - сообщается в заявлении вооруженных сил Судана в Facebook*. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230426/sudan-1867828896.html

https://ria.ru/20230427/sudan-1868026714.html

судан

женева (город)

россия

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