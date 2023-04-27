https://ria.ru/20230427/pedagogika-1867830417.html

В Набережных Челнах обсуждают перспективы педагогического образования

В Набережных Челнах обсуждают перспективы педагогического образования - РИА Новости, 27.04.2023

В Набережных Челнах обсуждают перспективы педагогического образования

В Набережночелнинском государственном педагогическом университете начал работу XI международный открытый педагогический Форум "Образование: реалии и... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T09:00

2023-04-27T09:00

2023-04-27T13:56

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Набережночелнинском государственном педагогическом университете начал работу XI международный открытый педагогический Форум "Образование: реалии и перспективы". Форум в смешанном формате собрал более тысячи участников из 20 регионов России и восьми зарубежных стран (Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Индия, Иран, Алжир, Китай, Турция).Партнерами форума стали Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, Минский государственный лингвистический университет (Беларусь), Кызылординский университет им. Коркыт Ата (Казахстан); Шэньянский педагогический университет (Китай) Университет Эль-Уэд (Алжир), Университет Бискры (Алжир) и др.Целью мероприятия является взаимодействие ведущих ученых и практиков в области образования по вопросам совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников и обобщение инновационного опыта отечественных и зарубежных педагогических коллективов.Открывая мероприятие, модератор пленарного заседания, ректор университета Альфинур Галиакберова отметила, что одной из важных особенностей форума является активное вовлечение в его работу будущих, молодых педагогов и педагогов-наставников в качестве участников дискуссий.По традиции форум стал площадкой проведения мероприятий разного уровня и масштаба - панельных сессий, конференций и круглых столов, профильных треков и мастер-классов. До начала пленарного заседания у участников была возможность посетить интерактивные выставочные площадки и ознакомиться с инновационными разработками и достижениями в сфере образования.В течение двух дней педагоги и ученые в рамках повестки форума поделятся опытом и обсудят приоритетные направления развития отечественного и зарубежного педагогического образования, проекты и сервисы цифровизации образовательного процесса, вопросы адаптации молодого педагога, основные проблемы и направления развития современной сельской школы.Одним из основных направлений содержательной работы форума является рассмотрение вопросов международного образовательного пространства и экспорта российского образования. В этой связи стоит отметить, что с 2023 года по поручению Министерства просвещения Российской Федерации Набережночелнинский педуниверситет работает над созданием и развитием комплексной сети центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Алжире и Туркменистане.Во второй день работа форума продолжится в секционных заседаниях. Помимо этого, планируются выездные мероприятия в школы-партнеры университета.28 апреля в рамках форума также пройдет пленарное заседание всероссийской студенческой научно-практической конференции "Вызовы XXI века", участниками которой стали порядка 300 студентов из вузов и колледжей России и Казахстана. На заседании будут заслушаны лучшие доклады победителей секций.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование